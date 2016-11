Spaning på teatervåren i Gävle

Våren känns långt borta men här kommer en föraning. Vi har smygtittat på kommande teatersäsong i Gävletrakten. Det ser ut att bli några innehållsrika månader. Bland annat har Folkteatern Gävleborg inte mindre än fyra urpremiärer.

Dessutom kan vi redan nu avslöja vilka föreställningar som kommer till Gävle Teater på sin Riksteatern-turné. Som till exempel Özz Nüjens maktgalna kung och en amerikansk succékomedi.

Folkteatern startar sin vårsäsong på allvar med ”Transaktion”, ett scenkonstverk skapat av Samuel Astor, Björn Elgerd och Mattias Brunn, utifrån människors berättelser om att köpa och sälja sex. Premiär 19 januari. Med musik av artisten Tami Tamakis.

Under februari strax dags för nästa Folkteatern-premiär i Gävle. Det är ytterligare en föreställning baserad på berättelser, här barns upplevelser av krig. ”Att komma till ön med skatten är inget äventyr” ges på svenska och arabiska. ”En angelägen och musikalisk berättelse för den vuxna publiken, om de historier som barn i världen och i Gävleborg bär på i dag”, enligt Folkteaterns beskrivning. Kajsa Isaksson och Erik Uddenberg står för dramatiseringen.

”Mellan oss” väntar därnäst, 15 mars. Ska spelas på förskolor runt om i länet men även i några föreställningar hos Folkteatern i Gävle. Det är koreografen Nadja Hjorton som presenterar en rörelsebaserad barnföreställning där ”gränser undersöks”. Vad är mitt och vad är ditt till exempel…?

Gränser sägs för övrigt vara det tema som Folkteatern speciellt vill syna framöver. Moralens gränser prövas liksom den mellan stad och land – och människa och djur!

”Landet inuti” handlar om queera erfarenheter i skuggan av storstadsnormen. Föreställningen görs av Folkteatern i samarbete med Riksteatern. Urpremiären sker 27 mars, men observera att till Gävleborg tycks Riksteaterns turné komma först hösten 2017.

I april ska ett examensprojekt från Stockholms Konstnärliga högskola spelas på Folkteaterns scen. ”S*Mundita Devon Rex” beskrivs som en surrealistisk saga om ”trettioåriga Ingrid som blir gravid med en raskatt”. Urpremiär 22 april.

Så över till Gävle Teaters gästspelsscen. Dit kommer under våren som vanligt en rad föreställningar av olika karaktär, drama, musik och dans. Några datum finns redan satta. 4 februari kan Gävlepubliken återse Nour El Refai som har nypremiär på sin monolog ”En komisk depression”.

22 februari landar ”Bra människor” med Ing-Marie Carlsson i huvudrollen, kallad amerikansk succékomedi. Hon spelar en ensamstående mamma som förlorar sitt jobb i en lågprisbutik. Sandviken får besök dagen efter, 23 februari.

I mars är det särskilt teatertätt. Skådespelaren och sångerskan Josette Bushell-Mingo uppträder med tre musiker och sin personliga berättelse i ” Nina – a story about me and Nina Simone”. På Gävle Teater 10 mars.

12 mars i Hofors och 15 mars i Gävle är Özz Nüjen ”Richard III” – och alla andra karaktärer – i sin omtalade föreställning fritt efter Shakespeare.

Özz Nüjen blir aktuell igen några dagar senare. Han har regisserat "För mycket av allt" med Sanna Bråding vars självbiografiska föreställning på turné stannar till på Gävle Teater 17 mars.

Komikern Marika Carlsson ger sin nya föreställning ”Jag är Gud”, regisserad av Maria Lundqvist, på Gävle Teater 18 mars.

Och mer Shakespeare 20 mars när ”Stormen” spelas av en stor ensemble på Gävlescenen. Senare även i Tierp, 18 april.

Men det här nämnda är förstås bara några exempel på vad teatervåren kommer att bära med sig.

Spanar vi ännu längre in i framtiden siktas en höstnyhet – Folkteatern sätter upp ”Änglaspel” som ska turnera i Gävleborg, ”En tidsresa och ett drömspel om gränsen mellan livet, döden och kosmos”, enligt dramatikern Talajeh Nasiri. Urpremiär 20 oktober.