"The Met" säger upp personal

Metropolitan museum of art i New York har sagt upp 34 anställda för att spara motsvarade drygt 250 miljoner kronor. Nedskärningen är mindre drastisk än "The Met" tidigare förutspått, rapporterar The New York Times.

Museichefen Daniel H Weiss säger till tidningen att det var ett svårt beslut att fatta.

Vi är besvikna över att förlora goda medarbetare, säger han och tillägger att museet har försökt att spara utan att det ska drabba kärnverksamheten.

Konstmuseet har 2 200 anställda och har brottats med växande underskott. Samtidigt finns långt framskridna planer för att kunna visa modern och samtida konst på ett nytt sätt i lokalerna på museets huvudadress, Fifth Avenue på Manhattan. Prislappen för projektet beräknas till över 5,1 miljarder kronor, enligt The New York Times.

Så sent som i våras öppnade Met en filial för just modern och samtida konst i korsningen mellan Madison Avenue och 75:e gatan. (TT)