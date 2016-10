Ufo-huspriset steg dramatiskt

Nu händer det saker. Priset på ufo-huset steg plötsligt på måndagsmorgonen.

Och hur märkligt låter det inte att vi rapporterar från en fastighetsauktion!

Men den har betydelse för kulturlivet i Gävle.

Ett exemplar av det arkitektritade Futurohuset – ett futuristiskt finskt semesterhem från 1960-talet – går just nu under klubban i Sverige. Konstnären Apolonija Šušteršič har för avsikt att använda det spektakulära så kallade ufo-huset i sitt offentliga konstprojekt ”Grannar och medborgare” för idrottsområdet Gavlehov i Gävle. Det kan till exempel komma att placeras framför entrén.

Kommunala konsthallen Gävle Konstcentrum bjuder på byggnaden för hennes räkning. Auktionens sista dag är måndag 10 oktober.

Snart kan vi alltså få veta hur det gått.

De första buden kom in under auktionens första dag 3 oktober och högsta budet låg sedan stilla under hela förra veckan, på 150 000 kronor.

Morgonen 10 oktober åkte summan plötsligt i höjden. Ett bud på 200 000 kronor lades och direkt därpå ytterligare ett på 250 000 kronor.

Stannar priset där? Och vem har i så fall lagt det vinnande budet? Gävle kommun?

Till spänningen hör att om ett bud läggs under auktionens sista timme så förlängs tidpunkten för auktionens slut med ett dygn – vilket kan upprepas dygn efter dygn…

Futurohuset är ett kultobjekt som väcker känslor med sin tefatsliknande form. Detta exemplar har dessutom en historia i Gävleborg och borde få stanna inom länet, menar Gävle Konstcentrum.

Även Gävle kommuns medverkan i själva auktionen– oavsett hur den slutar – ska betraktas som en del av Apolonija Šušteršičs konstprojekt, enligt Konstcentrum. Föremålet i sig är inte så viktigt som konstnärens idé att engagera medborgarna kring Gavlehov (fler än enbart de sportintresserade) och skapa förutsättningar för nya kontakter mellan människor.