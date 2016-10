Va! Dylan! Vilket skämt!

Va! Bob Dylan. Djup chock. Jag trodde att Sara Danius skojade. En amerikansk artist får världens mest prestigefulla litterära pris.

Det var inte ett skämt. Men det är som ett skämt. Betyder Nobelpriset något för Bob Dylan? Betyder det något för intresset för hans låtar? Betyder det något för litteraturen?

Inte ett skvatt vill jag säga. Svenska Akademien har dessutom just oskadliggjort sig själv. Det som årets val innebär är att den förminskat sin egen betydelse. Den har missat sin chans att ge glans åt ett stort men i den breda allmänhetens ögon litet författarskap. Vad blir det nästa gång? Woody Allen?

Jag fattar inte, är verkligen de lärda akademiledamöterna så banala att de hellre vill chocka igång Facebookkommentarer än att hålla på Nobelprisets värdighet?

Bob Dylan är ett löjeväckande val. Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius kallar honom en ”örats poet” och hänvisar till att den muntliga litteraturen har historiska rötter.

Men han måste först och främst kallas musiker. En inflytelserik singer-songwriter, skiv- och scenartist som hämtat hem sina miljoner musikpriser. Det hade räckt så. Mer behövs inte.

Inte när så många andra vore mer värda att hedras. Förbaskat många andra faktiskt.

Svenska Akademien har tydligen diggat. Ingen av Bob Dylans texter har dock någonsin talat till mig.

Oh, babe, I’m in the mood for you. Nej, verkligen inte.

Alla ni Bob Dylan-fans kan yla hur mycket ni vill. Jag kommer aldrig att medge att textrader som dessa är svindlande lyrik:

“I could make you happy, make your dreams come true

Nothing that I wouldn't do

Go to the ends of the earth for you

To make you feel my love”

Huruvida Nobelpriset är politiskt eller ej brukar debatteras. Chansen finns förstås att valet av Bob Dylan ska ses som en ytterst subtil markering: det var dags för en stor amerikansk berättare. Men man väljer en ikonisk 60-talsrebell. Belöningen går till USA, men inte till dagens USA – som tagit världen till ”the eve of destruction”.