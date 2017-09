Värd att bli en kultbok – Gävleförfattare chockar igen

Andreas Jakobsson från Gävle skrev för några år sedan en faktabok som fick enorm genomslagskraft. Den handlade om det stora matsvinnet. Maten som butikerna slänger när förbrukningsdatumet gått ut.

Fast den alltså går utmärkt att äta.

Andreas Jakobssons familj lever sedan länge enbart på det som kan hittas i soporna. Allt finns. Från löjrom till lördagsgodis.

Det kallas att dumpstra. Med Andreas Jakobssons bok ”Svinnlandet” 2015 fick dumpstringen ett ansikte. Han reser fortfarande landet runt och föreläser om det sjuka i att riktig mat får ruttna bort till ingen nytta.

Men Andreas Jakobsson skriver också skönlitterärt. Han debuterar i höst med novellsamlingen "Deltidsrebellerna" som ska lanseras på bokmässan den här veckan.

”Deltidsrebellerna” är lite grann en chock den också. Med helnojiga texter som både handlar om och uppför sig som kemiska rus. Här förekommer kopiösa mängder droger, piller, pulver, röka och linor bland festande unga människor.

Jag måste ju fråga. Har han själv….? Men ”nej, jag har inte levt ett sånt liv”, försäkrar Andreas Jakobsson.

Han är uppväxt i Gävle och Skutskär, gick på Borgis i slutet av 1990-talet. Blev sedan Uppsalabo.

38-åriga Andreas Jakobsson arbetar som frilansjournalist. När han inte åker runt och pratar om ”Svinnlandet”. 15 föreläsningar bara i höst och även våren är inbokad.

Men nu – ”Deltidsrebellerna”. Med potential att bli en kultbok.

Hur skulle du själv beskriva innehållet?

"Den handlar ju om ett skönt gäng som försöker stå lite utanför, eller rättare sagt mycket utanför samhället, genom droger och urspårade konstprojekt, fast de lyckas ju dåligt."

Novellerna i boken är fristående men hänger ändå ihop genom att vissa karaktärer återkommer. Samma hispiga partykväll ser olika ut i olika personers perspektiv. ”Det blir som en extra dimension för läsaren att det är ett enda verk också”, tänker sig författaren.

”Deltidsrebellerna” innehåller femton texter. Några flyter på i en enda lång mening eller medvetandeström. Det finns jagberättelser, brev, dialoger, en badortskomedi. Det handlar inte enbart om de utflippade rebellerna. En demensupplevelse ingår, och en påtänd kille som gått bygglinjen på Polhem rullar upp sin livshistoria.

Här finns också mannen som får besök av Lyxfällan-tv och anklagas för sina ansvarslösa sms-lån och husvagnsköp. Trots att han varken har husvagn eller mobil. Tv-killen ser förvirrad ut:

”–Det handlar om ren självförnekelse Lars.

– Jag heter Håkan.

– Det här är ju absurt. Vet du inte vad du heter?”.

Hemma hos fel kille? The show must go on. Inspelningen fortsätter…

Andreas Jakobsson skriver med beslöjad ironi och hittar en grym tonträff i skildringarna av de missanpassade rebellernas sanslösa självbedrägerier.

En något mer framgångsrik rebell stjäl spindlar på zoo-affären för att placera ut i grönsaksdisken på jobbet. Hen konstaterar: ”Den gemensamma nämnaren för alla Coop-butiker som gått i konkurs dom senaste åren var att dom hade mig som anställd”.

”Deltidsrebellerna” känns åtminstone som en litterär tripp och jag är fortfarande påverkad av läsningen när jag talar med Andreas Jakobsson på telefon. Var kom det här ifrån?

”Jag har gått två skrivarutbildningar. En på Biskops Arnö och en på Wiks folkhögskola. Jag har hållit på i fem år med en roman också. Den ligger på vänt hos förlaget nu och handlar om en journalist som flyttar till Amsterdam för att skriva om den alternativa musikscenen”, avslöjar han.

Lördag eftermiddag 30 september ska Andreas Jakobsson läsa ur ”Deltidsrebellerna” i förlaget Placentas monter på Bokmässan i Göteborg. På samma resa ska han hinna med några föreläsningar om ”Svinnlandet” i södra sverige.

Jag önskar lycka till och får några goda matråd på vägen:

"Filmjölk håller ju i stort sett hur länge som helst . Den smakar bara lite annorlunda när den är gammal!"

Även böcker tenderar tyvärr att hamna i soporna efter en tid. Om de inte blir sålda. Hur ska det gå för ”Deltidsrebellerna”, skriven i experimentell form, av en debutant, och utgiven på ett smalt förlag som säger sig ha litteratur ”endast för förryckta”?

I värsta fall får ni dumpstra Andreas Jakobssons novellsamling om några år. Det vore vansinnigt dumt om den gick till spillo.