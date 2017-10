Wilhelmina-musikal istället för bakelse: "Jag tror det blir kanoners"

"The grand lady" är berättelsen om Wilhelmina Skogh. Hon började som diskerska men kom att driva ett hotellimperium. Storviks järnvägshotell byggdes av Wilhelmina Skogh 1878. Till minne av det äter Storviksborna än i dag Wilhelmina-bakelser på Wilhelmina-dagen.

Men kunskapen om hennes enorma betydelse som kvinnlig förebild och pionjär i turistbranschen är bristfällig, upptäckte regissören Jessica Andersson, teaterprofil i Sandviken.

Hon visste knappt själv vem Wilhelmina Skoog.

– Jag blev inhyrd att gestalta hotelldrottningen och föreläsa om henne på stationshuset i Storvik förra året och blev tvungen att plugga på, berättar Jessica Andersson.

Det var då som idén till "The grand lady" föddes.

Jessica Andersson och kompositören Viktor Ståhl driver tillsammans bolaget JV Musik & Teater som bland annat har gjort sommarlustspel i Högbo. Men föreställningen om Wilhelmina Skogh är ett hjärtebarn och en storsatsning.

21 personer på scen ska skildra hotelldrottningen liv under 50 år. Artisten Olivia Molin spelar Wilhelmina både som 12-åring och som 76-åring.

Och det är ingen "jukebox-musikal" som Jessica Andersson uttrycker det, ingen parad av redan kända hitlåtar.

– Min stora förebild är Stephen Sondheim. Hur han leker med orden och musiken på ett helt annorlunda och ganska konstigt sätt. En favoritmusikal? Det är nog hans "Sunday in the park with George". Det är annat än Andrew Lloyd Webber.

Musikalen "The grand lady", med nyskapad musik av Viktor Ståhl får urpremiär i Sandvikens Kulturcentrum fredag 20 oktober och spelas även dagen därpå. Man ger dessutom två skolföreställningar.

– Wilhelmina Skogh var en kvinna som kämpade sig upp från ingenting till samhällets topp. Hon drog egna telefonlinjer och elektricitet till sina hotell. Vi vill med konstnärliga uttrycksmedel berätta om vem hon var och föra hennes framgångssaga vidare, säger Jessica Andersson.

Hur finansierar ni det här?

– Det undrar jag också! "The grand lady" är ju ett ideellt projekt och tyvärr har vi inte fått det stöd vi hoppats på i form av bidrag.

– Men jag tror den blir kanoners i alla fall. Vi kämpar på.

Järnvägsmuseet har exempelvis bidragit med rekvisita som gamla lådor, lyktor och flaggor för att skapa de järnvägsmiljöer där Wilhelmina Skogh drev sina hotell.

Koreografen Erika O'Neill, ursprungligen från Årsunda, har skapat dansen.

Sex dansare i gruppen Move It kommer resande från Falun för att stå på Sandvikenscenen.

– Det är ett pussel. Genrepet är första gången vi har riktigt alla på plats, förklarar regissören och manusförfattaren Jessica Andersson som under den här telefonintervjun hörs i full färd med att flytta teaterdekor.

JV Musik & Teater är teaterentreprenörer måna om att göra proffsiga produktioner men sysslar i en mening med amatörteater. De medverkande ställer upp och satsar sin fritid. "The grand lady" går i bästa fall runt, konstaterar Jessica Andersson.

– Man blir lite trött och undrar ibland om det är värt det. Man kanske borde skaffa sig ett riktigt jobb. Men vem ska då hålla på med kultur?