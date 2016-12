Folket har gjort sitt val – hen är Gävleborgs mest företagsamma

Med start klockan 10.25 sänder vi från Templet i Gävle där Svenskt Näringsliv avslöjar vem som utses till Årets mest Företagsamma 2016.

Under hösten har Svenskt Näringsliv uppmanat allmänheten att vara med och nominera företagsamma förebilder, personer som tagit det där extra klivet för att utveckla sin idé, som vågat satsa – och som skapat jobb för fler.

De fem finalisterna är Henrik Sundström/Hits For You (Gävle), Tommy Hillgren/ TY Mark & Bygg (Ockelbo), Robin Sjöström/Robin Sjöström Bygg (Hofors), Britt-Marie Stegs/Hälsingestintan (Ljusdal/Järvsö) och Maria Lundmark/ SPPO Specialpedagoger on line (Hudiksvall).