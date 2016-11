Bockbranden ger eko över hela världen – brittisk Youtubers roliga klipp har redan setts av 170 000

I klippet som går under titeln "Arson as a Christmas tradition: The Gävle Goat" berättar Tom Scott om bockens eldhärjade historia. Han la upp klippet på sin Youtube-sida innan han lämnade Sverige men fick alltså redigera om det så fort han hade landat i London – som bekant hade bocken brunnit igen. På sin Facebook-sida skriver han "This is the shortest turnaround I've had on a video in a while…!"

Klippet har också mynnat ut i en underhållande diskussion på forumet Reddit.

Se det roliga klippet här:

Nyheten om bockens kortlivade framträdande har förstås spridit sig till fler ställen. Norge bland annat, SVT-profilen Marie Lehman twittrar "När bocken brinner vet hela världen". Hon har lagt upp en bild på Verdens Gang som tydligen inte hann revidera uppgiften om att det skulle ha varit en brandbomb som kastades innan nyheten gick i tryck. Nu vet vi att branden startades på ett mer tradionellt vis – med brandfarlig vätska och eld.

Internationella nyhetsbyrån Associated Press har skrivit en nyhet om bockens öde. Något som bland annat en amerikansk mediejätte som The Washington Post snappat upp.

Bockens talesperson Maria Wallberg har också gjort en intervju med den amerikanska radiostationen CBC som går att lyssna på här. "Gävle 'a city in sorrow' after giant Christmas goat goes up in flames, again" är rubriken på CBC.

Hon larmade SOS: "Skulle passa på att titta på bocken innan den brinner – och så brinner den"

