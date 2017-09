Emmy till Alexander Skarsgård

När tv-världens finaste priser delades ut vann Alexander Skarsgård i kategorin bästa manliga biroll i en miniserie för sin roll som den våldsamme hustrumisshandlaren Perry Wright i "Big little lies".

Han tackade sina motspelerskor i serien, som satt i publiken.

– Jag vill tacka kvinnorna i serien som har gjort så att den här killen har känt sig som en av tjejerna, sade han.

Sedan riktade han sig till sin mamma.

– På tal om fantastiska kvinnor vill jag också tacka min mamma, som flugit hela vägen från Stockholm för att vara här i kväll. Det betyder väldigt mycket för mig.

Hans roll som skitstövel i HBO:s miniserie har väckt både avsky och beundran hos kritiker och publik. Serien, som beskrivs som en svart dramakomedi, är baserad på en roman med samma namn skriven av Liane Moriarty.

Serien kretsar kring fyra kvinnor, maktspel och mord i den välbärgade staden Monterey. De fyra kvinnorna spelas av Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, Laura Dern och Shailene Woodley. Samtliga var nominerade under galan.

Nicole Kidman vann kategorin bästa kvinnliga huvudroll i en miniserie för sin insats, och även Laura Dern fick ta emot en statyett under galan, i kategorin bästa kvinnliga biroll i en miniserie, för sin roll i "Big little lies".

HBO-serien "The handmaid's tale" vann i kategorin bästa dramaserie. I serien har större delen av världens befolkning blivit infertil. I USA, eller Gilead som det heter under det nya styret, har en kristen sekt tagit över makten och det fåtalet kvinnor som fortfarande kan bli gravida hålls som förslavade avelsdjur hos den styrande klassens familjer. Elisabeth Moss som spelar huvudrollen i serien vann en statyett under galan.

"Veep" tog hem priset i kategorin bästa komediserie för tredje året i rad. Julia Louis-Dreyfus, som spelar den neurotiska politikern Selina Meyer i HBO-serien, vann priset för bästa kvinnliga huvudroll i en komedi. Det är sjätte året i rad som hon tar hem kategorin.

Bästa manliga huvudroll i en komedi gick till Donald Glover för hand insats i serien "Atlanta”.

Stephen Colbert öppnade Emmygalan med hjälp av en överraskningsgäst.

Sean Spicer, Vita husets forne presschef, rullade ut ett podium som han ställde sig bakom och förutspådde att galan kommer att slå rekord i antalet tv-tittare.

– Detta kommer att vara den största publiken som någonsin har bevittnat en Emmygala, punkt slut, sade Spicer med auktoritär röst.

Hans uttalande liknar det han gjorde efter president Donald Trumps invigningstal, som fick stor uppmärksamhet och ledde till Melissa McCarthys komiska skildringar av Spicer i tv-programmet "Saturday night live".

Fakta: Vinnarna i huvudkategorierna

Bästa dramaserie: "The handmaid's tale".

Bästa manliga huvudroll, drama: Sterling K. Brown, "This is us".

Bästa kvinnliga huvudroll, drama: Elisabeth Moss, "The handmaid's tale".

Bästa manliga biroll, drama: John Lithgow, "The crown".

Bästa kvinnliga biroll, drama: Ann Dowd, "The handmaid's tale".

Bästa komediserie: ”Veep”.

Bästa kvinnliga huvudroll, komedi: Julia Louis-Dreyfus, ”Veep”.

Bästa manliga huvudroll, komedi: Donald Glover, "Atlanta”.

Bästa manliga biroll, komedi: Alec Baldwin, "Saturday night live".

Bästa kvinnliga biroll, komedi: Kate McKinnon, "Saturday night live".

Bästa miniserie: "Big little lies".

Bästa kvinnliga huvudroll, miniserie/tv-film: Nicole Kidman "Big little lies".

Bästa manliga huvudroll, miniserie/tv-film: Riz Ahmed, "The night of".

Bästa manliga biroll, miniserie/tv-film: Alexander Skarsgård, "Big little lies".

Bästa kvinnliga biroll, miniserie/tv-film: Laura Dern, "Big little lies".

Bästa tv-film: "Black mirror".

Bästa dokusåpa/tävling: "The voice".