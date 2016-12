Gävle plockade priser vid internationell filmgala

Det blev inget personligt pris för Rolf Lassgård vid lördagskvällens European Film Awards i polska Wroclaw. Dock prisades Hannes Holms succérulle "En man som heter Ove", där Lassgård gör huvudrollen som den buttre gubben Ove, för bästa europeiska komedi.

– Filmen är en komedi, men dramat är så starkt i den. Vi jagade allvaret i en historia som hade kunnat göras på många olika sätt. Det är komedi och drama som betjänar varandra, sade Rolf Lassgård till TT på galan.

Även Gävles fristadskonstnär Issa Touma fick glädjas över en utmärkelse. Den syriske bildkonstnärens "9 days – from my window in Aleppo", som under nio dagar filmades från ett fönster i krigshärjade staden Aleppo, tog hem kategorin bästa kortfilm.

Pristagare i urval

Bästa film: "Min pappa Toni Erdmann"

Bästa komedi: "En man som heter Ove"

Bästa dokumentär: "Bortom Lampedusa"

Bästa animerade film: "Mitt liv som zucchini"

Bästa kortfilm: "9 days – from my window in Aleppo"

Bästa regissör: Maren Ade ("Min pappa Toni Erdmann")

Bästa kvinnliga skådespelare: Sandra Hüller ("Min pappa Toni Erdmann")

Bästa manliga skådespelare: Peter Simonischek ("Min pappa Toni Erdmann")

Bästa manus: Maren Ade ("Min pappa Toni Erdmann")

European Achievement in World Cinema: Pierce Brosnan

Lifetime Achievement Award: Jean-Claude Carrière

Postumt hederspris: Andrzej Wajda

