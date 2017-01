Guldbaggen: Åtta nomineringar till "Hundraettåringen som smet från notan och försvann"

Det var vid en presskonferens på Vasateatern i Stockholm på tisdagen som Guldbaggenomineringarna för filmåret 2016 presenterades.

Åtta nomineringar gick till "Hundraettåringen som smet från notan och försvann" som hade så sent som på juldagen premiär på de svenska biograferna. "Jätten" och "Min faster i Sarajevo" fick vardera sex nomineringar och medan "Flykten till Framtiden" och "Den allvarsamma leken" fick fem nomineringar var.

De nominerade är:

Bästa film

Hundraettåringen som smet från notan och försvann Producent: Malte Forssell

Jätten Producenter: Maria Dahlin & Morten Kjems Hytten Juhl

Min faster i Sarajevo Producent: China Åhlander

Skörheten Producent: David Herdies

Sophelikoptern Producent: Andreas Emanuelsson

Bästa regi

Hanna Sköld för Granny´s Dancing on the Table

Felix Herngren och Måns Herngren för Hundraettåringen som smet från notan och försvann

Goran Kapetanović för Min faster i Sarajevo

Alexandra-Therese Keining för Pojkarna

Bästa kvinnliga huvudroll

Karin Franz Körlof för rollen som Lydia Stille i Den allvarsamma leken

Maria Sundbom för rollen som Siri i Flickan, mamman och demonerna

Tuva Jagell för rollen som Kim i Pojkarna

Jessica Szoppe för rollen som Enesa i Sophelikoptern

Bästa manliga huvudroll

Jonathan Silén för rollen som Simon i Det moderna projektet

Lennart Jähkel för rollen som Einis far i Granny´s Dancing on the Table

Milan Dragišić för rollen som Zlatan i Min faster i Sarajevo

Anders Mossling för rollen som 11811 i Yarden

Bästa kvinnliga biroll

Liv Mjönes för rollen som Dagmar Randel i Den allvarsamma leken

Ia Langhammer för rollen som Morsan i Flykten till framtiden

Svetlana Rodina Ljungkvist för rollen som Kristina i Hundraettåringen som smet från notan och försvann

Sadžida Šetić för rollen som Radmila i Min faster i Sarajevo

Bästa manliga biroll

Michael Nyqvist för rollen som chefredaktör Markel i Den allvarsamma leken

Henrik Dorsin för rollen som Bengan i Flykten till framtiden

Iwar Wiklander för rollen som Julius i Hundraettåringen som smet från notan och försvann

Johan Kylén för rollen som Roland i Jätten

Bästa manuskript

Jan Vierth och Anders Sparring för manuskriptet till Bajsfilmen – Dolores och Gunellens värld

Johannes Nyholm för manuskriptet till Jätten

China Åhlander, Dragan Mitić och Goran Kapetanović för manuskriptet till Min faster i Sarajevo

Sara Nameth för manuskriptet till Yarden

Bästa foto

Ita Zbroniec-Zajt för fotot i Min faster i Sarajevo

Anders Bohman för fotot i Sophelikoptern

Ita Zbroniec-Zajt för fotot i Yarden

Bästa klipp

Henrik Källberg för klippningen av Hundraettåringen som smet från notan och försvann

Johannes Nyholm och Morten Højbjerg för klippningen av Jätten

Tora Mkandawire Mårtens och Therese Elfström för klippningen av Martha & Niki

Bästa Kostym

Kicki Ilander för kostymerna i Den allvarsamma leken

Jaana Fomin för kostymerna i Flykten till framtiden

Moa Li Lemhagen Schalin för kostymerna i Upp i det blå

Bästa ljud/ljuddesign

Jan Alvermark för ljudet i Ester Blenda

Peter Adolfsson och Henric Andersson för ljudet i Golden Girl

Patrik Strömdahl för ljudet i Yarden

Bästa mask/smink

Anna-Carin Lock för mask/smink i Flykten till framtiden

Eva von Bahr och Love Larson för mask/smink i Hundraettåringen som smet från notan och försvann

Eva von Bahr, Love Larson och Pia Aleborg för mask/smink i Jätten

Bästa originalmusik

Björn Olsson för musiken i Jätten

Sophia Ersson för musiken i Pojkarna

Jan Sandström för musiken i Sophelikoptern

Bästa scenografi

Anna Asp för scenografin i Den allvarsamma leken

Liv Ask och Bengt Fröderber gför scenografin i Flykten till framtiden

Mikael Varhelyi för scenografin i Hundraettåringen som smet från notan och försvann

Bästa visuella effekter

Fredrik Nord för effekterna i Hundraettåringen som smet från notan och försvann

Henrik Klein och Petter Lindblad för effekterna i Siv sover vilse

Tomas Näslund för effekterna i Upp i det blå

Bästa dokumentärfilm

Don Juan av Jerzy Sladkowski

Martha & Niki av Tora Mkandawire Mårtens

MonaLisa Story av Jessica Nettelbladt

Bästa kortfilm

6Aa v Peter Modestij

Baby av Lovisa Sirén

Kroppen är en ensam plats av Ida Lindgren

Bästa utländska film

Min pappa Toni Erdmann Regi: Maren Ade

Mustang Regi: Deniz Gamze Ergüven

Sauls son Regi: László Nemes

Övriga priser på Guldbaggegalan

Utöver dessa kategorier delas det också ut priser såsom Hedersguldbagge, Gullspira, Årets Nykomling samt Biopublikens pris (de tre nominerade till Biopublikens pris presenteras den 10 januari).

Fakta om Guldbaggen:

► Guldbaggegalan arrangeras av Filminstitutet i samarbete med SVT på Cirkus i Stockholm den 23 januari 2017.

► Nomineringskommittén 2016 bestående av 34 ledamöter i fyra grupper har genom juryförfarande kommit fram till följande nomineringar till 2016 års Guldbaggar.

Källa: www.guldbaggen.se