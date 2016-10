KRÖNIKA: Här är fyra manliga filmklassiker som också behöver bli kvinnligare

Filmbolaget Warner Bros har nu meddelat att de ska göra en spinoff på den grabbiga “Oceans’s eleven”. Nämligen den kvinnodominerade “Ocean’s eight” och det med en riktig toppcasting! För vad sägs som bland annat Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Mindy Kaling och Anne Hathaway i samma film? Sommaren 2018 får vi veta om det fungerar.

Om det här är början på en trend, att uppdatera gamla filmer med kvinnor i stället för män, så välkomnar jag den (även om originalhistorier är att föredra) och jag tänkte lista några andra klassiska kultfilmer som jag hoppas går samma öden till mötes. Och eftersom filmhistorien inte direkt har brist på manliga hjältehistorier så var det bara att välja och vraka.

“Indiana Jones”

Det finns få intressanta roller för kvinnor över 40 i Hollywood, så här är ett perfekt tillfälle att utöka utbudet. Jag ser framför mig Geena Davies som en medelålders, äventyrlig arkeolog med glimten i ögat.

“Sagan om ringen”

Regissören till filmerna, Peter Jackson, var tvungen att hitta på nya karaktärer för att få in lite kvinnor i den annars mycket mansdominerande historien. Men varför inte vända på det helt? Det behövs lite mer kvinnor inom fantasy-genren. Alla roller spelas av kvinnor och motsvarigheten till Arwen kan spelas av en fager Tom Hiddlestone.

“Nyckeln till frihet”

Filmen som ofta hamnar högst upp när de bästa filmerna någonsin ska koras, men är det någon med snippa som ens öppnar munnen i filmen? Jag tänker “Orange is the new black” – inspirerat, lite rått och realistiskt, med ett nytt radarpar i Viola Davies och Natalie Portman.

“Tillbaka till framtiden”

Varför inte Susan Sarandon som en excentrisk uppfinnare och Elle Fanning som en ung käck Marty McFly? Kan bli kemi.

Bäst just nu:

Ett tips är dokumentären “Amanda Knox” för alla som ännu inte fått nog av true crime-vågen. Handlar om den unga amerikanskan som åtalades för mord på sin rumskamrat i Italien.