Sandvikenfilmare prisades på nationell festival – se kortfilmen här

Under helgen avgjordes Novemberfestivalen i Trollhättan. Dit hade unge Sandvikenfilmaren Viktor Ivarsson kvalat in genom sin kortfilm "UNKNOWN" som lyckades charma juryn under Region Gävleborgs Exit filmfestival tidigare i år.

Nu vann filmen priset för bästa klippning under det som kallas "SM i ung kortfilm".