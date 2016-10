Jag lämnar Rock of 80's med ryggsäcken lika tom som när jag kom

Rock of 80's

Göransson Arena, Sandviken

22 oktober 2016

Betyg 2 av 5

Jag hade bara förmånen att uppleva två av åren som hyllas på Göransson Arena och innan showen väcks en avundsjuka när jag ser ögonen på alla medelålders människor i publiken. Det har gått 40 år och deras ögon glöder av törst, att få uppleva sig själv som unga, levande, ännu en gång. Efter showen tror jag inte att någon av dessa kan titta på med samma ögon och på allvar säga att det var detta som jag missade. För om det här var 80-talet så känner jag ingen som helst ånger över att vara född i slutet av detta decenium.

Visst, det går att hitta positiva korn i rockdjungeln.

Europegitarristen och soloaktuelle Kee Marcello och Jessica Andersson driver intresset samtidigt som musikalstjärnorna Bruno Mitsogiannis (eller var det Peter Siepen?) och Peter Johansson (eller var det Neil Patrick Harris?) genomför helproffsiga insatser.

Genren är dessutom den absolut bästa att skapa en show utifrån. Skitbra låtar avlöser varandra och sekunder in i varje låt hörs ett dovt "åååååh" från publiken.

Men grejen, och det fina, med livekonserter är att det inte räcker med skitbra låtar för att nå hela vägen fram.

Bakom dessa odödliga, fantastiska hårdrockslåtar finns ofta en berättelse, en historia att berätta.

Av detta får publiken ingenting. Gudarna vet hur många sagolika anekdoter som Kee Marcello ligger och ruvar på. Publiken fick visserligen veta en sak från den gode Kee:

Han fick ligga sjukt mycket.

"Pratet" under kvällen sköts istället av komikern Per Andersson, som numera slängs in i alla sammanhang som vill åt någon form av folklighet. Den gode Andersson är sig själv, med allt vad det innebär. Han är bitvis sådär tarvligt rolig som bara han kan vara men det kliar i mina nerver när han avbryter sång efter sång, värst när han kapade Thunderstruck.

Länge sitter jag också och väntar på en klassisk powerballad och lite, åtminstonde lite eld.

I samma ögonblick som jag ska anteckna orden "ingen ballad" och "var är elden?" kliver fantastiska Jessica Andersson upp på scenen och river av Here I Go Again och gav mig bägge. Check. Check. Whitesnakes mäktiga sång var dessutom kvällens höjdpunkt.

Och bitvis gungar Göransson arena på rätt bra, men mestadels känns showen grund och intetsägande.

Lite som en förfest som aldrig utvecklas till en "riktig" fest. Eller ett förspel som aldrig utvecklas till... ja, ni förstår.

Jag går ifrån Göransson och känner efter i ryggsäcken. Har jag med mig mer hem än när jag kom?

Svaret är nej.

Innan jag lämnar arenan går jag dock på toaletten. Efter en stund öppnas dörren och en medelålders man kliver in.

Med grov Sandvikensdialekt skriker han: "FY FAN VA' BRA".

Jag tittar mig omkring för att se vem han skriker till, men inser att det bara är jag inne på toaletten.

Jag antar att han bara ville konstatera det.

Den här kvällen skulle nog upplevts med en redan full ryggsäck.