KRÖNIKA: Kim Kardashian har gjort mer för mänskligheten än vad många känner till

Det har gått drygt en månad sedan 2010-talets största populärkultursikon – Kim Kardashian - fick genomlida en natt från helvetet i Paris. Inte bara har de förbud mot heltäckande slöjor i landet utan nu kan du som världens ständigt mest aktuella person inte ens besöka de vitlöksmarinerade sniglarnas stad utan att bli nedsänkt i ett badkar.

Kim Kardashian har gjort mer för mänskligheten än vad många känner till och det är dags för oss levande organismer på planeten jorden att ta vara på det.

För er som inte vet vad jag pratar om blev our lord and savior Kim Kardashian fastbunden, munkavlad, nedsänkt i ett badkar, pistolhotad och därefter rånad på smycken av ett värde på över 100 miljoner kronor. Hennes personliga livvakt var ute med systern Kourtney just den kvällen och det sägs att hon blev förföljd två dagar innan händelsen. Irrelevant om ni frågar mig – livvakt eller inte anser jag att man bör kunna koppla av på sitt hotellrum utan att bli hotad till livet.

Kim har gjort mycket för oss som vi sällan tänker på och ännu mindre uppskattar. Nog för att de första riktiga bloggarna i form av Blondinbella och Kissie var med och öppnade upp banan för unga i Sverige att bygga sig en karriär på sin persona och sin persona enbart genom att ”ta för sig” och enligt samhällets utsago vara kontroversiella, var Kim den som tog det till nästa nivå. Mardrömmen beståendes av ett ex som läcker privata bilder fick hon utstå inför hela världen, bara det att det var en hel sexvideo och istället för att gräva ner sig byggde hon en karriär på det. Folk avskydde att familjen Kardashians syntes överallt – nu är realityserien ”Keeping Up with the Kardashians” inne på sin 12:e säsong.

Jag skriver folk för att skaran hatare till The Kardashians och Kim i synnerhet är oberäknelig. När folk försökte förlöjliga Kims selfies släppte hon en bok med enbart selfies som sålde över 30 000 exemplar världen över under det första kvartalet. Kort därefter gjorde hon #breaktheinternet-fotograferingen med Paper Magazine där hon poserade naken med ett champagneglas på rumpan. En fotografering som inte ens Nordkorea gick miste om. När vi trodde att det inte fanns fler sätt hon kunde ta över internet på valde hon att släppa ett mobilspel som laddades ner av cirka 23 miljoner användare världen över. Även där är siffran enbart hämtad ifrån det första kvartalet.

Det är ingen hemlighet att Kim är vår tids i särklass viktigaste ikon inom populärkulturen. Hon startade som Paris Hiltons assistent och i dag har hon hela världen framför sina fötter. En värld som hon trodde skulle raseras när hon satt nedsänkt i badkaret med en pistol mot sitt huvud bönandes för sitt liv med tanken att aldrig mer se sina barn i huvudet.

Jag läste en intervju med Kris Jenner (Kims mamma) efter Paris-incidenten där hon berättade att framtiden för dotterns tv-karriär var oviss. I veckan syntes hon med ett kamerateam under maken Kanye Wests konsert och ingen var gladare över detta än Mohamed Touzari själv. Hon tar sig igenom det här också - vår frälsare. Kvinnan som legitimerade Selfien.

Rör inte vår Kim K.

