LISTA: Årets tio märkligaste lokala händelser

10) "Ö" lossnar i Gästrike-Hammarby

Torsdag 1 september, Gästrike-Hammarby

Jag minns push-notisen, som ju är densamma som nyhetens rubrik: ""Ö" har lossnat vid Gästrike-Hammarby – broar kan vara i fara". Det är utan tvekan en av årets mest oemotståndliga push-notiser. Man måste klicka sig in, för det här med att en hel jävla ö lossnar går in under kategorin "Saker man inte trodde kunde ske". Nu rörde det sig egentligen om en "vassrugg" så stor att den beskrevs som en ö – men vilket drama ändå. Räddningstjänsten konstaterade att uppdraget att bogsera en ö "inte fanns i manualen".

9) Punkband från Gävle hotas med stämning av manlig strippgrupp från England

Torsdag 18 februari, Gävle

En nyhet som undertecknad själv skrev. Gävlebandet som då hette Dreamboys stämdes av det manliga strippkollektivet Dreamboys från England. Det räcker egentligen med det här citatet från en bandmedlem, som ju är väldigt sant:

"Ett punkband från Gävle hotar inte deras strippdynasti."

I dag heter bandet Dream Boys. Det räckte med ett mellanslag.

8) Gävle koloniserar Sandviken

Fredag 16 december, Sandviken (eller "Destinationen Gävle" som det numera heter)

"Turisten ser inga gränser" svarade Gävle kommun och Sandvikens kommun verkade inte särskilt upprörda. Men för många av oss som bor här och vet var gränserna går så var Visit Gävles annons om Kungsberget, långfärdsskridskor på Storsjön och Bandy-VM i Göransson med punchline "Varmt välkommen till Gävle!" i allra högsta grad märklig.

7) Polisen gav tillbaka död utter i stället för katt

Fredag 5 augusti, Gävle

Polisen avlivade en påkörd katt och gav sedan en påse utter till ägaren. Händelsen är förstås väldigt tråkig för kattägaren, det måste kännas som ett hån och, som man säger på engelska; ett "utter disappointment". Samtidigt är det som en sketch från en komediserie fast i verkligheten. Polisens försvar "Vi beklagar verkligen att det blev så men man hade märkt påsarna fel" känns lätt bristfälligt när påsen på bilden är märkt med texten "Utter".

6) Gävle kommun bjuder 6,3 miljoner för ett äppelträd – får nej

Måndag 7 mars, Gävle

Få som läser lokalpressen här omkring har väl missat att det står ett rekordgammalt äppelträd i Sofiaparken vars existens är hotad. Nyheten om att Gävle kommun lagt ett bud på marken för att köpa tillbaka äppelträdet blev en riksnyhet. 6,3 miljoner för ett äppelträd, det är inte svårt att förstå varför resten av Sverige fick upp ögonen för trädet. Markägaren är inte lika imponerad av trädet men anser att marken det står på är värd mer än så. Det fick bli ett nej. Ett bud i mångmiljonklassen på ett äppelträd, som sedan avfärdas – det är orimligt hur man än vänder och vrider på det.

5) Dragon Gate i största allmänhet

2004-2016, Älvkarleby

Snart kan vi på Arbetarbladet göra en topp 10 rankning över Dragon Gates bästa invigningar. Det har blivit ett par genom åren. Nu kan en ny vara på gång efter att hotellet efter tolv år fått klartecken från kommunen – men det skulle förstås inte vara Dragon Gate om inte företagets ledning var som bortblåst efter beskedet.

Tidigare i år hann hotellet med ett annat konststycke i kategorin "Saker bara Dragon Gate lyckas med". De förlorade rätten till sin hemsida, något som i förlängningen ledde till att de som tog över domänen trodde att Dragon Gate bommat igen. De skred till verket och la upp ett meddelande på sajten om att verksamheten upphört.

4) SD-politiker lackar ur på "internationell matvecka"

Onsdag 9 mars, Tierp

"Internationella matveckor" har funnits så länge undertecknad minns i alla fall. 2016 blev det plötsligt kontroversiellt. SD-politikern Agneta Colantoni i Tierp skrev bland annat "Dags för föräldrar att agera" mot matsedeln och inlägget delades vidare med kommentarer som "Spräng skolan" och "Den rektorn behöver hembesök omgående". Maten var nordafrikansk fiskgryta, somalisk lammgryta, afghanska färsbiffar och marockansk kycklinggryta. Fisk, lamm, färs, kyckling och till det fick eleverna ris och potatis. Ganska så standard svenskt egentligen, men det stod "somaliskt" på menyn så stormen var ett faktum. Patetisk rasism, så patetisk att det inte går att göra annat än att skratta åt eländet.

3) Polisen fiskar efter likes med söt vilsen sälkut – som de sedan avlivar

4-8 april, Gävle

Det var onekligen årets sötchock i Gästrikland. En liten sälkut hade irrat sig hela vägen in till stranden vid Slottet i centrala Gävle. Polisen fick i uppgift att eskortera hem sälkuten men passade samtidsenligt på att göra en gullig statusuppdatering som fick Sverige att smälta och skicka hjärt-emojis. Tonläget ändrades dock drastiskt när sälkuten dök upp i centrala Gävle en gång till – "Det har slagit slint i huvudet" konstaterade en expert och polisen fick i uppgift att avliva stackarn i stället. Förtroendet för Gävlepolisen fick sig en törn. Läxa: Like-fiska inte med gulliga vilsna sälkutar.

2) Bocken i största allmänhet

28 november - 27 december, Gävle

Vad var i egentligen märkligast? Den storslagna masspsykosen till invigning där bocken benämns som en livs levande individ? Att den brann bara timmar efteråt? Att kommunen startade en Facebook-omröstning på Gavlestad-sidan där resultatet blev "Bygg upp den" – ett resultat som sedan inte betydde någonting? Att de höll en minnesstund för bocken? Att lillbocken blev nermejad av en SUV – samtidigt som webbkamerorna lägligt nog slocknade?

Svaret är förstås helheten.

1) "Bomben" vid en telemast i Skutskär visar sig vara ett New Age-föremål

Tisdag 17 maj, Skutskär

Galenskapen runt bocken borde räcka till en förstaplats men icke – vi har haft en ännu märkligare episod i närområdet det här året. Två dagar efter att en radio- och tv-mast i Borås kollapsat är Sverige på helspänn och Teracom höjer säkerheten. I Skutskär upptäcks ett föremål som misstänks vara en bomb – livesändningar följer, Sverige kan kanske vara under attack. Själv står jag i min lägenhet och kollar mot Gävlemasten och väntar på att något ska hända.

Ett par dagar efter avslöjar Gefle Dagblad att "bomben" var bland annat en orgonit – "ett föremål som inom nyandliga rörelser anses kunna omvandla negativa energier till positiva", som GD skrev. De placeras ofta vid just master. Just den här orgoniten sände inte ut några positiva energier över landet.