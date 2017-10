LISTA: De 23 största internationella artisterna som spelat i Gästrikland

Listor tenderar att bli något subjektiva och det är väl lite det som också är charmen. Här ger vi i alla fall oss på den omöjliga uppgiften att lista några av de största internationella (svenskar är exkluderade) artisterna som spelat i Gästrikland.

Ungefär lika många som kommit med har valts bort men låt oss gärna veta om du saknar någon som vi kanske helt enkelt har missat att ta med i bedömningen och förklara varför just den artisten ska vara med.

Nu kör vi.

Frank Sinatra

Han är kanske inte bara den störste som spelat i Gästrikland utan han får nog även räknas in som en av de allra största genom tiderna.

Showmannen Frank Sinatra besökte Folkets Park i Gävle den 2 juni 1953 under sin omskrivna Sverigeturné, vilken beskrevs som ett fiasko. I Finspång uppges endast 537 besökare ha tagit sig till Sinatras spelning. Tidningen Se ska efter hans turnéstopp i Finspång ha kallat Sinatra för "en mager svarthårig kille, som man vid en hastig påtittning lätt kunde förväxla med ett lördagsfint cykelbud från Finspångs Ångtvätts AB".

Jimi Hendrix

Det är tämligen svårt att förbise en artist som Jimi Hendrix som dragit av sina gitarriff både i Högbo och på Jernvallen.

Enligt en skröna, omnämnd i Gefle Dagblad, ska han även ha blivit nedslagen vid korvkiosken Affes i Gävle på grund av sin hudfärg. Det talas också om att Tomas Ledin vid Hendrix spelning på Högbo bruk var med och höll upp dennes förstärkare.

50 Cent

Tämligen osynlig de senaste åren men 2011 var 50 Cent på tapeten när han besökte Sandviken och det var något av en kulturkrock enligt Arbetarbladets recensent:

"Det är som två världar som aldrig skulle kunna mötas, men som gör det ändå. Queens, New York och Sandviken, gränsen mot Örta. 50 Cent som började sälja crack när han var tolv efter att hans mamma mördats, och som tagit emot nio kulor i sin kropp. Och så de här brukskidsen som har stått och fixat till rätta rufset i håret innan de drog ner till arenan. Och som blir helt förlägna när 50 Cents sidekick vrålar: 'Yo Sweden. How many people smoke weed in here?!'"

Wyclef Jean

Sandviken fortsätter att leverera på listan i och med Wyclef Jean som 2013 gjorde en klubbspelning i stan. I efterhand har stjärnan deklarerat sin kärlek till Sandviken vid ett flertal tillfällen och berättat att han vill köpa hus här. Huruvida han har synts till på orten sedan dess är dock oklart.

LÄS RECENSIONERNA HÄR:

GD: Wyclef Jean = F.E.S.T

ARBETARBLADET: Konserten kändes som ett företagsgig

Lauryn Hill

Under hösten 2014 var det dags för nästa medlem i Fugees att besöka vad som nu måste kallas för stjärnmetropolen Sandviken.

En något tunn publik hade tagit sig till konserten men de på plats fick ändå uppleva en stjärna som fortfarande kunde leverera om än något spretigt enligt vissa recensenter.

RECENSION:

ARBETARBLADET: Lauryn Hill dröjde starten – men sen gick det undan

GD: Lauryns röst är på plats

Chuck Berry

Sommaren 1990, kommer ni ihåg den? Det var då som Chuck Berry lämnade sina rättsliga bekymmer hemma i USA och begav sig till Folkparken i Gävle.

Enligt en recension i Gefle Dagblad var det en person som blev klämd i publikhavet och tvingades föras till sjukhus. Andra fördes ut på grund av så kallad överförfriskning, bland annat ett par som tagit sig till Gävle ända från Paris.

Kvällens höjdpunkt beskrevs vara när publiken själva fick välja låt och föga förvånande blev det klassikern "Johnny B. Goode" som fick rivas av.

The Phil Lynott Band/Philip Lynott and Band/The Three Musketeers

Kärt barn har många namn.

Efter upplösningen av Thin Lizzy begav sig tre av bandets medlemmar på folkparksturné i Sverige. Det var grundarmedlemmarna Phil Lynnot och Brian Downey med gitarristen John Sykes som uppträdde under namnen The Philip Lynott Band, Philip Lynott and Band och The Three Musketeers. Med under turnén fanns även Mark Stanway och Doish Nagle, vilka året därpå skulle bli medlemmar i Lynotts band Grand Slam.

Turnéns första stopp var folkparken i Gävle. Det var fredagen den 22 juli 1983.

Måhända uppträdde de då inte som Thin Lizzy, men låtutbudet var en blandning av bandets klassiker och Lynnots soloprojekt. Däribland spelades "Cold Sweat", "Yellow Pearl" och "The Boys Are Back in Town".

I en intervju inför konserten uttryckte Phil Lynott sin nyfikenhet över den svenska folkparkspubliken.

"Jag har förstås hört snacket om fyllan och bråket i Folkparkerna. Men det ska bli intressant att göra sin egen bekantskap med folkparkspubliken sa han, mycket diplomatiskt", står det i artikeln.

Gävlekonserten i sin helhet kan du lyssna på här.

Gasolin

Självklart ska våra danska rockvänner med in på listan. Ett rockband som delvis sjunger på danska kanske kan tyckas vara en smal referens enligt vissa, men struntsamma.

Exakt när bandet besökte folkparken i Gävle är oklart, men det kan spekuleras ha varit under deras Sverige- och Norgeturné sommaren 1978, vilken sedan avslutades i Folkets Park i Malmö där bandet spelade sin sista konsert den 21 augusti innan Gasolin splittrades senare samma år.

Var du där eller vet du när Gasolins spelning i Gävle ägde rum? Mejla gavlewebben@mittmedia.se

Sångaren Kim Larsen har för övrigt även gjort en solospelning i Gästrikland men på listan får han trängas med sina bandkamrater.

I spelaren nedan kan du se bandet framföra låten "Vad gør vi nu lille du?" i en spelning från 1975.

The Who

Den brittiska rockgruppen bildades i mitten av 60-talet och har förutom ett flertal album även gjort två stycken rockoperor som senare även filmatiserats.

Gruppen var på Högbo bruk i Sandviken den 4 juni 1966 och på senare år har deras låt "Who Are You" även hörts i ledmotivet till tv-serien CSI.

Pam Tillis

Country är ofta helt fantastiskt och har man en gång blivit utsedd till årets kvinnliga countryartist och uppträtt på Furuvik, då ska man in på listan.

Pam Tillis var ett av dragplåstren under Country Fair under sommaren 2010 och beskrevs av programchefen som en megaartist och enligt både Gefle Dagblad och Arbetarbladets recensent levde hon också upp till lovorden.

Uppträdandet beskrevs vara det som alla i publiken väntade på och till och med linedansarna "verkar tappa koncentrationen och stannar upp för att lyssna" står det skrivet i Arbetarbladet.

Tom Jones

Tjuren från Wales frustar sig in på listan i och med sin spelning från den 4 augusti 2011 på Furuviksparken. Sexbomben har genom åren radat upp hits och blev även adlad 2006.

INTERVJU OCH RECENSION:

GD: "Tjejerna i Sverige och Gävle är helt fantastiska"

ARBETARBLADET: Tråkig Tom Jones gjorde sitt jobb

Sammy Davis Jr.

Den dansante underhållaren bjöd Gävlepubliken på sin talang när han uppträdde på Furuviksparken den 27 maj 1967.

Själv ska artisten dock ha varit väldigt missnöjd med spelningen på grund av en ihängande förkylning och att han därmed inte kunnat ge publiken valuta för pengarna. Därför fattade han spontant på scenen beslutet att skänka hela sitt gage till behövande svenska barn.

Sammy Davis Jr. hade även koppling till Sverige då han under flera år var gift med svenska skådespelerskan May Britt Wilkens, som han också fick barn med.

Louis Armstrong

Även trumpetgiganten Louis Armstrong besökte Furuviksparken under 1960-talet – men fem år tidigare än Sammy Davis Jr. Det var nämligen den 26 maj 1962 som Satchmo från Orleans lockade en rekordpublik på 10 000 personer framför Furuviks stora scen. Han var vid den tiden Furuviks dittills dyraste bokade artist.

"Den mycket blandade publiken klappade händerna i takt med musiken och tyckte Louis var söt. Det tyckte tydligen Louis om publiken också. För hans show räckte i hela en timme och en kvart", gick det att läsa under en av bilderna från konserten.

Alice Cooper

Från början hette han Vincent Damon Furnier men sedan 70-talet går han under namnet Alice Cooper och få har nog kunnat undgå den hårt sminkade rocksångarens besök i Gästrikland.

Senast det begav sig var för två år sedan på Furuviksparken men till en början rådde det vissa oklarheter om artisten skulle hitta rätt.

På rockstjärnans hemsida var han uppsatt att spela på Furuviks förskola – i Lycksele. En av barnskötarna på förskolan berättade för Arbetarbladet att barnen gillade Eric Saade mer och det var nog tur att Alice Cooper tog sig till rätt Furuvik. Att se Alice Cooper uppträda på en förskola under mellisen hade dock varit oslagbart.

Shaggy

Det råder delade meningar om Shaggys topp var i mitten av 90-talet i samband med låten "Boombastic" eller i början av 2000-talet med hits som "It Wasn't Me" eller låten "Angel".

Att låten "Boombastic" fått en tolkning på en av alla Smurfhitsskivor borde dock avgöra saken.

Oavsett vilket så får Shaggy plats på listan i och med sin spelning på Furuvik under reggeafestivalen 2012.

Status Quo

Sommaren 2016 klev rocklegendarerna upp på Furuviks scen och konserten tillfredställde minsann alla nostalgitörstande människor.

Eller som Arbetarbladets recensent beskrev det: "Första låten ut är förstås 'Caroline' och vips känns det som när man var 15 år, hade trimmad moped, hårborste i jeansfickan och några mellanöl innanför västen".

RECENSIONER:

GD: Rocklegendarerna kan fortfarande bjuda på underhållning i världsklass

ARBETARBLADET: Boogie on, Status Quo!

Slash

Hatten, håret eller brillorna. Ja, det finns mycket som utmärker Slash men främst är det ändå hans gitarrspelande.

På Getaway Rockfestival sommaren 2010 gjorde stjärnan ett besök och på en pressträff 20 minuter efter han anlänt fick han frågan om vad han tyckte om festivalen.

– Det är mycket arrrurgh, svarade han medan dödsmetallbandet Cannibal Corpse spelade i bakgrunden.

Väl under konserten bjöds publiken på både gamla klassiker men även en del material från hans då senaste skiva.

En som var extra lycklig var nog Gävlebon Maria Strand som fick ta emot en signerad Gibson-gitarr av Slash efter att ha vunnit en tävling.

Whitesnake

Bandet som vid flera tillfällen har pensionerat sig men lika många gånger ändå brustit ut i "Here I Go Again" drog av sina mest kända hits på Furuvik sommaren 2016.

Spelningen beskrevs både som tämligen trevlig men också något seg då det vid flera tillfällen bjöds på alldeles för långa trumsolon enligt Arbetarbladets recensent.

"Att kalla dessa styggelser för ordentliga bromsklossar är en ordentlig underdrift. Må så vara att David behöver dem för att orka och med tanke på hur sliten han låter vågar jag inte heller tänka på hur det hade låtit utan dem. Men hur man än vrider och vänder på det hela dödar det konserten totalt. Gång på gång på gång."

RECENSIONER:

ARBETARBLADET: Trevligt – men Whitesnake dödar stämningen med instrumentsolon

GD: Whitesnake intog Furuviksparken: "Fast beslutna om att köra ända in i kaklet"

Scorpions

"Hårdrocksgruppen Scorpions festade tillsammans med det tyska laget före VM. Scorpions och fotbollslandslaget. De båda tyska enheterna hade en sak gemensamt. Dom började se gamla ut".

Klassiska ord från VM-krönikan 1994 och var de gamla redan då så hade de inte blivit yngre när de steg ut på scenen i Göransson Arena december 2012.

Metalbandet befann sig i stålstaden vilket de själva verkade uppskatta i en intervju med Arbetarbladet.

– Vi är i Heavy Metals hemstad, sa Rudolf Schenker.

RECENSION: Trängsel och god stämning när Scorpions spelade i Sandviken

Paul Anka

Mest känd för att ha varit gift med Anna Anka. Eller?

Paul Anka ligger bakom flera stora hits genom åren. Bland annat är det han som har skrivit den engelska texten till låten "My Way", som främst Frank Sinatra gjort till sin egen.

Han ligger även bakom Tom Jones hitlåt "She's a Lady" och själv hade Anka en stor hit med låten "Diana" på 50-talet. En ny version av "Diana" ska han även ha skrivit åt, som Arbetarbladet har rapporterat, sin första kärlek: Birgitta Bergström från Gävle.

1959 befann han sig i Furuviksparken för en spelning som enligt rykte ska ha dragit åt sig en rekordpublik.

Bryan Adams

Kanadensaren Bryan Adams har fått många att sjunga med i "Summer of '69" och så även publiken i Sandviken 2015.

Lite rolig fakta vi då fick lära oss var att hans mest sålda singel dock var låten "Everything I Do".

Spelningen fick höga betyg både i Arbetarbladet och Gefle Dagblad och det beskrevs att likt Bryan själv så har musiken han spelar åldrats med värdighet.

Deep Purple

Ännu en spelning på Göransson Arena, den här gången blev det dock ingen succé rent publikmässigt. Arrangörerna hade hoppats på minst 4 000 personer men publiksiffran landade på 2 500.

Sett till musiken och reaktionerna från publiken verkade dock bandet fortfarande leverera.

Enligt Gefle Dagblad var det en "hög mysnivå" medan Arbetarbladets recensent tyckte det "var helt okej".

Twisted Sister

Under Rockklassiker Live 2014 steg Twisted Sister ut på scenen i Göransson Arena och den sittande publiken fick sig en liten utskällning av Dee Snider som ville se mer engagemang.

Evenemanget beskrevs inte som någon publiksuccé men publiken fick i alla fall ta del av klassiker som "We're Not Gonna Take It" och "I Wanna Rock".

BUBBLARE:

Hon räknas kanske inte som en artist men Pamela Andersons besök i Sandviken 2014 är ändå för absurt och stort för att inte nämnas.

Där och då lovade Baywatch-stjärnan att komma tillbaka men än så länge har hon lyst med sin frånvaro.

Arbetarbladet var på plats och försökte förgäves få sig en pratstund med stjärnan trots ett tappert försök ungefär 1.34 in i videon nedan.