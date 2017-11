Louis CK om anklagelserna: "Sanna"

Den amerikanske komikern Louis CK anklagas av fem kvinnor i New York Times för att ha sextrakasserat dem.

"De här berättelserna är sanna", skriver komikern nu i ett uttalande enligt nyhetsbyrån AP och fortsätter:

"Vid tidpunkten sade jag till mig själv att det jag gjorde var okej eftersom jag aldrig visade min penis för en kvinna utan att fråga först, vilket också är sant. Men vad jag lärde mig senare i livet, för sent, var att när du har makt över en annan person, är en fråga om de vill se din penis inte en fråga. Det är ett dilemma för dem".

Ångerfull

Han skriver i uttalandet att han har varit ångerfull över sina handlingar, och att han försökt lära sig av dem samt springa ifrån dem. Att han nu är medveten om vidden av följderna av sina handlingar.

"Det finns ingenting kring detta som jag förlåter mig själv för", skriver Louis CK bland annat i uttalandet.

New York Times skrev bland annat i artikeln, som publicerades i torsdags, att han ska ha onanerat framför två kvinnliga komiker i samband med en komedifestival 2002. En annan kvinna ska ha hört hur Louis CK onanerade medan de hade ett telefonsamtal, 2003.

Bara timmar efter uppgifterna i tidningen uppgav HBO att han inte ska medverka på en gala till förmån för människor med autism, "Night of too many stars". HBO tar även bort alla komikerns tidigare projekt från sin betaltjänst.

Nu uppger Netflix att bolaget inte kommer att producera en planerad stand-up med komikern, enligt AP. Samtidigt säger FX Networks att samarbetet med Louis CK avslutas helt.

Ingen svensk biopremiär

Louis CK:s film "I love you, daddy" får heller ingen svensk biopremiär. Filmdistributören Nonstop Entertainment, som skulle ha satt upp filmen i början av nästa år, har backat.

Louis CK har, bortom rimligt tvivel, begått åtminstone de här fem sexuella övergreppen som New York Times har rapporterat om. Det förändrar allt, vi kommer inte att släppa filmen, säger Jakob Abrahamsson på Nonstop Entertainment till TT.

Den amerikanska distributören The Orchard kommer inte heller att gå vidare med filmen, enligt branschtidningen Variety.

Världen har verkligen förändrats på bara någon månad. Stora företag fattar snabba beslut i de här frågorna. I grunden är det bra att de här historierna kommer fram nu och att det får en konsekvens, säger Jakob Abrahamsson.

Louis CK är en av världens största stand-up-komiker, som har medverkat i flera tv-serier och filmer.