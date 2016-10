Modellen Sara Persson från Årsunda har sadlat om – nu fotar hon och har släppt en bok: "Kryllar av kändisar i LA"

LÄS MER: Sara jobbar som modell i USA (Artikel från 2013)

Det är ett par år sedan Arbetarbladet träffade Sara Persson i New York. Då var hon mitt uppe i modellkarriären. Nu har hon nyligen släppt en bok med poesi och bilder med namnet "To all the souls that won my heart along the way" – och på så sätt gett Arbetarbladet en anledning att återkoppla. Det visar sig att hon helst står bakom kameran nu för tiden.

Numer bor hon i Los Angeles på heltid och studerar mot en Bacherlors degree inom Business Marketing. Sara Persson berättar att hon la modellandet på hyllan för ett par år sedan. Sedan dess har hon ägnat sin tid åt kreativa projekt och att skaffa sig kunskap och kontakter.

– Det gäller alltid att ha rätt kontakter, konstaterar hon.

"Rätt kontakter" alltså. Sara beskriver det närmare:

– Jag utnyttjade mina kontakter från modellvärlden till att börja fotografera själv, något jag tycker är mycket roligare än att stå framför kameran själv, och något jag brunnit för hela mitt liv.

Boken hon släppt handlar om relationer – kärlek och till vänner och platser. Hon berättar att några av texterna är sju år gamla medan hon skrev den sista kvällen innan publicering.

– Det är väldigt mycket personligt. Jag hoppas att de som läser boken ska kunna relatera, kanske känna att de inte är ensamma i vad de går igenom, och förhoppningsvis känna att det faktiskt blir bättre.

Vad fick dig att skriva den?

– Att skriva har alltid varit ett sätt för mig att få utlopp för mina känslor. Om jag är ledsen och sätter mig ned och skriver om det så är det som att jag lämnar känslan där på pappret, och sen mår jag bra igen. Det får mig att förstå vad jag känner och varför jag känner det.

Sara Persson har tidigare berättat hur modellyrket gjorde att hon slussades runt på kändisfester. Los Angeles är högst sannolikt världens mest kändistäta stad. Hon berättar att hon sprang in i Leonardo Di Caprio, The Weekend och One Direction på en fest hon och hennes syster var på.

– Det kryllar av kändisar i LA och många av mina vänner är en del av den industrin, så visst får man träffa många människor man ser upp till. Det är alltid kända ansikten runt omkring, speciellt när det är fest, men när man är mitt uppe i det hela tiden bryr man sig mindre om vem som är känd och mer vem som är trevlig att umgås med.

Sara Persson berättar också att hon uppskattar kontrasten mellan USA och Årsunda.

– När jag är här njuter jag verkligen av vad Los Angeles har att bjuda på – vädret, alla intressanta människor och möjligheterna som finns – men det är lätt att sväva iväg här. Att landa hemma i Sverige emellanåt gör att man håller fötterna på jorden.

OBS: Intervjun är gjord via mejl då Sara Persson föredrog den formen. Arbetarbladet har sedan redigerat texten på ett sätt som gör texten mer läsbar än en rak "fråga-svar"-text.

