Alice Svensson från Hedesunda tävlar i Melodifestivalen 2017 – ställs mot tidigare vinnaren Loreen

Under onsdagen presenterade SVT samtliga artister som ska delta i nästa års Melodifestival och bland gamla rävar som Roger Pontare och Charlotte Perrelli dök det upp en lokal artist från Gästrikland som ska debutera.

Alice Svensson från Hedesunda blev först känd i och med sin medverkan i Idol 2008 då hon kom på en andra plats.

Det är under deltävling nummer fyra i Skellefteå som Alice Svensson kommer att tävla mot bland andra Loreen som vann hela Eurovision Song Contest med sin låt Euphoria 2012.

Hennes låt heter "Running With Lions" och är skriven av Alice Svensson, Denniz Jamm, Andreas "Stone" Johansson och Anderz Wrethov.

Under hösten har Arbetarbladet skrivit om Alice Svensson som varit med i "Spårlöst Special" då hon åkte iväg till Vietnam för att träffa sin enäggstvilling som hon skildes åt i mycket tidig ålder.

Deltävling 4: Skellefteå 25 februari 2017

Wiktoria – As I lay me down

Les Gordons – Bound to fall

Sara Varga och Juha Mulari – Du får inte ändra på mig

Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia – En värld full av strider

Axel Schylström – När ingen ser

Alice – Running with lions

Loreen – Statements

