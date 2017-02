Allt du behöver veta inför Local Heroes-galan

Det händer under galakvällen:

19.00: Dörrarna öppnas på Göransson Arena med bar och mingel.

21.00: Börjar Local Heroes-Galan med prisutdelningar och livemusik. Galan leds av musikjournalisten Ametist Azordegan. Priser delas ut till Gästriklands bästa i följande kategorier: band, musikvideo, producent, konsert, solo, låt, arrangör, album och nykomling under 2016. Och så självklart Arbetarbladet eget hederspris "Årets Local Hero".

På scen:

Manno

Baron Bane

Mystic Order

Frida Scar

Julia Viktoria

Greybeards

Ida Long

AKB

Cirka 24-01: festen fortsätter i Göransson Arena med DJ och bar.

DJ: Malin Hedman

01.00: Göransson Arena stänger.

Nominerade:

Årets album:

[krig] – "The Future Sound of Sandviken"

Little Children – "f.f."

Gadget – "The Great Destroyer"

Ida Long – "Rainbows and tears"

Årets arrangör:

Sandvikens kommun – "Right-festivalen!"

Olle Tjern – "Olles Vardagsrum"

Leandro Bontemps – "Stay Trve Bookings"

Lamour – "Pushfestivalen"

Årets band:

Svartanatt

Blazon Stone

Gadget

Greybeards

Årets konsert:

Baron Bane på Sound society, lördag 19 mars

Gadget på Å-krogen, lördag 19 mars

Mystic Order på Klubb Kontrast, fredag 4 november

Frida Scar på Balkongfesten, lördag 20 augusti

Årets låt:

Name The Pet – "Irl"

Dream Boys – "Embryo"

Manno – "Knives and guns"

LEHNBERG – "Soldag"

Årets musikvideo:

Ida Long – “Mannen på taket”

Studio Kupol: Honeydrips – ”Through the darkness”

Michael Larsson: AKB – “Hervor”

Philip Sterner: Matt J, NMB, Ivory – “Fläk ut ”

Årets nykomling:

Moth

Avtonat

Julia Viktoria

Prescriptiondeath

Årets producent:

Emanuel Recinos (Jukebeats)

Claes Nordahl (Citadel Red)

Jimmy Koskinen (Nocturne)

Martin Zeidner

Årets solo:

Ida Long

AKB

Malin G Thunell

Alpha Mound

Så blir du en vinnare på Local Heroes:

Processen för att ta fram vinnare på Local Heroes börjar med att vem som helst får skicka in nomineringsbidrag till de olika kategorierna till Arbetarbladet. Därefter tar en urvalsgrupp vid bestående av åtta personer med olika georgrafi, kön, ålder och musikbakgrund. Det alla i urvalsgruppen har gemensamt är att de har ett stort engagemang i den lokala musikscenen i regionen. Urvalsgruppens förarbete går ut på att få ner det stora antalet nomineringar till fyra i varje kategori genom omröstningar i två omgångar – ingen enskild person i gruppen kan fatta ett avgörande beslut.

Sedan tar följande jury vid:

Patrick Fredriksson, Luger

Var med och startade upp Luger i Sandviken under 90-talet. Luger har sedan dess växt till ett av Sveriges största arrangörsbolag och flaggskeppet är förstås Way Out West i Göteborg – men också Stockholm Music & Arts.

Kerstin Carlsson, P4 Gävleborg

Kanalchef på den radiokanal som spelar mest lokal musik från Gästrikland. Det räcker egentligen så.

Ulf "Rockis" Ivarsson, producent och musiker

Gävlebördige Ulf Ivarsson har spelat med storheter som Thomas Di Leva, Olle Ljungström och Thåström. Är också musikproducent och hans senaste verk i den rollen är hajpade Gävlebandet Solens kommande skiva "Känslor säljer/Miljonär".

Regina Vallanger, skivbolagsperson och manager

Har skivbolaget Attitude Recordings och är manager/företagsledare på CC-puben i Gävle som i många år varit bland de mest frekventa spelplatserna för lokala band.

Clara Sagström, P3 Star

Programledare på P3 Star, en webbkanal som sänder dygnet runt och kör de stora hitsen. Har tidigare jobbat på P4 Gävleborg.

All omröstning sker anonymt i juryn. De har i uppdrag att beakta en bredd och respekt inom genre, ålder, geografi, musikkännedom, kvalitetstänk och neutral inställning. Jurygruppen eller urvalsgruppen har aldrig träffats under arbetet för att ingen ska kunna påverka någon annan, de har inte ens kännedom vilka andra som sitter i den under arbetsprocessen som sker digitalt.

Kategorierna årets låt och konsert avgörs dock inte av juryn utan genom publik omröstning.

Så tar du dig till Göransson Arena:

Bor du i Sandviken är det kanske inte så komplicerat. Lite mer logistiskt avancerat kan det bli om du bor i Gävle. Just därför kommer det att gå en buss till arenan från Gävle och Valbo. Plats på bussen bokas och betalas antingen i samband med biljettköpet alternativt genom att sms:a BUSS DITT NAMN till 72026. Pris: 50 kronor tur och retur, begränsat antal platser.

Bussen avgår från Gävle Resecentrum/Hamntorget kl. 18.30 och gör sedan stopp i Valbo Centrum samt vid Göransson Arena. Efter galan avgår bussen från arenan igen kl. 01.00.

Alla tidigare vinnare:

2010:

Årets band: Itchy Daze

Årets solo: Moraltanten

Årets album: Anna Frank – "Harriet’s grief"

Årets låt: Itchy Daze - "Monster"

Årets konsert: Sorcery på Bryggeriet metal club

Årets scen/arrangör: Intakto

Årets nykomling: Fanny Bernkert

Årets utsocknes: Entombed på Ta livet i egna händer på Kungen i Sandviken

2011:

Årets nykomling: Simian Ghost

Årets musikupplevelse: Getaway rock festival

Årets scen/arrangör: Torsåker bluegrass

Årets lokala konsert: Cash is king på Spegeln

Årets solo: Name The Pet

Årets album: Liondub – "Connected"

Årets dans/klubb: Gefle Dub

Årets band: Beardfish

Årets låt: Ink Stained Promises – "Loesmael"

2012:

Årets band: The Deer Tracks

Årets solo: Christoffer Gustafsson

Årets album: Baron Bane - "LPTO"

Årets nykomling: Maven Mode

Årets musikupplevelse: Jesus Christ Superstar

Årets klubb: Gefle Dub

Årets scen/arrangör: Hoforsrocken

Årets konsert: Radioaktiva Räker på Hoforsrocken

Årets låt: The fuel – "Thejls"

2013:

Årets band: Caviare Days

Årets solo: Min stora sorg

Årets album: Simian Ghost - "Youth"

Årets låt: Jimmy Nordin - "Gabriel"

Årets konsert: John Lindberg Trio, Fanny Mae & The Dynamite Believers och Rocket Overdrive på Maxim

Årets musikvideo: Daymare - "Friend fighter"

Årets scen/ arrangör: 026 Hardcore

Årets nykomling: Weather

Årets musikupplevelse: Fanny Wallmos dominans i World Championsship of Performing arts i Hollywood

2014:

Årets nykomling: Amanda Warren

Årets musikupplevelse: Cabaret

Årets scen/arrangör: Gefle Hårdrocksklubb

Årets konsert: Utrikes Affärer på CC-puben

Årets låt: No Coda – "Numbers"

Årets album: Isobel & November – "Isobel & November"

Årets video: Resmiranda – "Hjärtat mitt"

Årets producent: Slim Vic

Årets band: YAST

Årets solo: Frida Scar

2015:

Årets band: Simian Ghost

Årets konsert: Stone Division på Getaway Rock

Årets låt: Onda & fejs - "Ad omnia paratus"

Årets nykomling: Clara Mae

Årets solo: Name The Pet

Årets album: Besserbitch – "Moments of grey"

Årets producent: Per Nilsson

Årets arrangör: Deep sound

Årets musikvideo: Chikan – "Sugar clouds"

Årets Local Hero (Arbetarbladets hederspris): Systrarna Gävleborg

2016:

Årets producent: David Lehnberg

Årets låt: Frida Scar - "Vi"

Årets konsert: Rocka Rollas på Getaway rock festival

Årets nykomling: Cilia

Årets musikvideo: Frida Scar - "Vi"

Årets band: Crooked Letter

Årets arrangör: BackBeatBolaget

Årets album: Min Stora Sorg - "Vår/Sommar -16"

Årets solo: Min Stora Sorg

Årets Local Hero (Arbetarbladets hederspris): Viktor Zeidner