Black Sabbaths sista konsert visas

Nu visas konserten på Folkets hus och Parkers biografer runt om i Sverige, med premiär den 28 september.

Enligt ett pressmeddelande visas "Black Sabbath: The end of the end" på totalt 1 500 biografer i världen, och förutom konserten i sig visar filmen även när bandet är i studion och gör tolkningar på några av sina favoritlåtar som inte spelades på turnén.

Black Sabbath, som släppte sitt självbetitlade debutalbum 1970, spelade även på Friends Arena i Solna förra året som ett av stoppen under den sista turnén.