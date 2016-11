Bob Dylan-feber i Gävles skivbutiker: "Har sålt 150 plattor"

Torsdag 13 oktober tillkännagav Svenska Akademien att Bob Dylan tilldelats årets Nobelpris i litteratur. Reaktionerna var spridda, men en sak är klar - skivhandlarna i Gävle är glada.

Magnus Bergström, ägare till Alla Tiders Skivhandel har sålt 150 enheter på cd och vinyl under de knappa tre veckor som gått sedan nyheten briserade. 60 procent cd, resten vinyl uppskattar han.

– Det är många äldre litteraturintresserade som kommer in. De vill oftast ha cd och är inte de typiska skivsamlarna, säger han.

Dylan är alltid en stark artist på skivmarknaden med en enorm katalog. Magnus Bergström uppskattar att de fyra artister han sålt mest av totalt sett under sin karriär är just Dylan, möjligen överträffad av Beatles. Neil Young och Rolling Stones ligger där och nosar och han tror att mönstret ser ungefär likadant ut i de flesta skivbutiker i Sverige, nya som begagnade. Precis som att hårdrock alltid är den starkaste genren med trognast och köpsugnast publik.

Magnus Bergström säljer både gamla vinyler och återpressar med Bob Dylan. De plattor som han brukar rekommendera är personliga favoriten "Highway 61 Revisited", "Blonde On Blonde", "The Times They Are a-Changin'" och "Blood On The Tracks". 60- och 70-tals-Dylan alltså.

– Det är jätteroligt med just dem, för då kan jag använda min kunskap. Den nutida Dylan har jag inte lika bra koll på.

Men han brukar också lägga ett gott ord för "Time Out Of Mind" från 1997. Egentligen är det endast den och "Modern Times" från 2006 som han säljer av de "moderna" Dylan-plattorna. Sinatra-tolkningsskivan "Shadows In The Night" från 2015 har han sålt blott ett ex av under post-Nobel-Dylan-tiden.

Lite av samma hysteri om vi får drista oss till att använda ett sånt ord, var det tidigt i år då David Bowie dog. Många ovana skivköpare kom in i butiken då också.

Vad tycker du om att Dylan fått Nobelpriset?

– Jag är oerhört glad. Jag är ju ingen litteraturkille, så det är kul.

Även Hasse Fröberg på Söders skiv- och prylbörs märker av Dylan-febern, trots att Dylan alltid är het i hans butik.

– Alla kunder har ju pratat om det. Det är rätt kul tycker jag. Folkligt på nåt vänster. Roligt att de går utanför gränserna.

Hasse säljer huvudsakligen vinyl med Dylan, men även en och annan cd. Två handfull cd finns inne när vi är på besök. Den senaste som gick var "Bootleg Series 1-3".

– Dylan-vinylerna är slut i princip! säger Hasse och visar ett fack där enbart "Infidels" från 1983 och "Slow Train Coming" från 1979 står.

Publiken hos Hasse är mer kräsen än den hos Magnus. De vill ha 60-talsplattorna och "Blood On The Tracks" i första hand. Dock har han även lyckats bli av med plattor som aldrig säljer annars, i synnerhet de från 80-talet.

Vilken Dylan-platta är bäst då?

– "Blonde On Blonde" och "Highway 61" helt klart. Och hans skilsmässoplatta "Blood On The Tracks".

Andreas Sörlin på Och Ljud har 14 Dylan-vinyler inne hos sig, efter att för runt två månader sedan ha bytt ut skivsortimentet fullständigt. Han har varit borta i 21 dagar på annat jobb, men har inte fått rapport om att Dylan-feber rått i butiken.

Vad tycker du om att Dylan fått Nobelpriset?

– Jag har inte funderat på det, men han är ju en levande legend som är väl värd priset, säger Andreas och håller upp sin favorit med Dylan: den atypiska countryplattan "John Wesley Harding" utgiven 1967.