De är årets mest spelade artister på Spotify

Drake är den mest spelade artisten sett över hela världen på Spotify. Den kanadensiske rapparen spelades över 4,7 miljarder gånger, vilket är mer än dubbelt så mycket som fjolårets 1,8 miljarder spelningar.

I Sverige toppas den listan av Drakes landsman Justin Bieber, följd av Håkan Hellström och just Drake.

Mitt bland tungviktare som Rihanna, Kent och Coldplay tar sig också Miriam Bryant in på listan över de mest spelade artisterna i Sverige.

Vad gäller enstaka låtar ligger Drake återigen i topp på den globala listan med "One dance". I Sverige fick Alan Walkers "Faded" flest spelningar, medan Lalehs "Bara få va mig själv" är årets mest spelade låt på svenska.

Fakta: Spotifystatistik för 2016

Mest spelade artisterna globalt:

+ 1. Drake

+ 2. Justin Bieber

+ 3. Rihanna

+ 4. Twenty One Pilots

+ 5. Kanye West

Mest spelade artisterna i Sverige:

+ 1. Justin Bieber

+ 2. Håkan Hellström

+ 3. Drake

+ 4. Rihanna

+ 5. Kent

+ 6. Miriam Bryant

+ 7. Coldplay

+ 8. Kygo

+ 9. The Chainsmokers

+ 10. Sia

Mest spelade kvinnliga artisterna globalt:

+ 1. Rihanna

+ 2. Ariana Grande

+ 3. Sia

+ 4. Adele

+ 5. Fifth Harmony

Mest spelade kvinnliga svenska artisterna i Sverige:

+ 1. Miriam Bryant

+ 2. Veronica Maggio

+ 3. Laleh

+ 4. Zara Larsson

+ 5. Melissa Horn

Mest spelade manliga artisterna globalt:

+ 1. Drake

+ 2. Justin Bieber

+ 3. Twenty One Pilots

+ 4. Kanye West

+ 5. Coldplay

Mest spelade manliga svenska artisterna i Sverige:

+ 1. Håkan Hellström

+ 2. Kent

+ 3. Avicii

+ 4. Lars Winnerbäck

+ 5. Norlie & KKV

Mest spelade låtar globalt:

+ 1. Drake featuring Wizkid and Kyla: "One Dance"

+ 2. Mike Posner: "I took a pill in Ibiza (Seeb remix)"

+ 3. The Chainsmokers featuring Daya: "Don't let me down"

+ 4. Rihanna: "Work"

+ 5. Sia: "Cheap thrills"

Mest spelade låtar i Sverige:

+ 1. Alan Walker: "Faded"

+ 2. Drake: "One dance"

+ 3. Sia: "Cheap thrills"

+ 4. Mike Perry: "The ocean"

+ 5. Jonas Blue: "Fast car"

+ 6. Justin Timberlake: "Can't stop the feeling"

+ 7. Mike Posner: "I took a pill in Ibiza (Seeb remix)"

+ 8. The Chainsmokers: "Don't let me down"

+ 9. Justin Bieber: "Love yourself"

+ 10. Frans: "If I were sorry"

Mest spelade album globalt:

+ 1. Drake: "Views"

+ 2. Justin Bieber: "Purpose"

+ 3. Rihanna: "Anti"

+ 4. Twenty One Pilots: "Blurryface"

+ 5. The Weeknd: "Beauty behind the madness"

Mest spelade album i Sverige:

+ 1. Justin Bieber: "Purpose"

+ 2. Drake: "Views"

+ 3. Rihanna: "Anti"

+ 4. Sia: "This is acting (deluxe version)"

+ 5. Lukas Graham: "Lukas Graham"

+ 6. Ed Sheeran: "X"

+ 7. Miriam Bryant: "Hisingen och hem igen"

+ 8. Twenty One Pilots: "Blurryface"

+ 9. Major Lazer: "Peace is the mission: Extended"

+ 10. Avicii: "Stories"

Mest spelningar på en dag:

+ The Weeknd, den 26 november 2016.