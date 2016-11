Du kan ha en skatt i skivbacken – vinyl såldes för flera miljoner

Den som sitter på rariteter kan göra sig en rejäl hacka. Den dyraste vinylplattan som sålts på Tradera hittills i år är David Bowies "The man who sold the world", som gick för 11 450 kronor.

Kent är också populära, enligt Traderas sammanställning. Näst högst pris inbringade "En plats i solen", en så kallad white label testpress, med Kent. Den gick för 8 999 kronor. Elvis, Ulf Lundell, Beatles och Ebba Grön är andra artister som det är sug efter bland vinylälskare.

Dessa summor är dock en bra bit ifrån det högsta pris som någonsin betalats för en vinylskiva. I fjol såldes Ringo Starrs privata exemplar av Beatlesplattan "White album" från 1968 för den hisnande summan av drygt 7,2 miljoner kronor under en auktion ordnad av Starr själv.

Starrs skiva var en raritet inte bara för att den ägts av ex-beatlen själv utan främst för att det rörde sig om det allra första exemplar som lämnade pressarna, med numret 0000001 tryckt på sig. Ringo Starr hade haft den i säkert förvar i ett valv i över 35 år. Köparen var anonym, och Ringo skänkte pengarna till välgörenhet.

Även när det gäller ny musik är vinylen på stark frammarsch. Första halvåret i år ökade försäljningen av nypressade vinylskivor med 65 procent jämfört med samma period förra året. Vinylen står i dag för 3,5 procent av musikförsäljningen, enligt branschorganet Ifpi.

(TT)