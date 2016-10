Electric Religions blir ännu mer Gävle när bandet utökar med ny bandmedlem

Electric Religions, som bland annat gjort sig ett namn genom succéartade Kina-turnéer, är att betrakta som ett Gävleband till största delen. Ledgitarristen Steven Kautzky Andersson och trummisen Håkan Åstrand är från Gävle medan sångaren Neili Bjerring är från Halmstad. Nu blir bandet ännu mer Gävle då Lise Edman ansluter.

”Det är en fantastisk möjlighet att få komma in i ett liknande sammanhang där rocken och kreativiteten möts på ett sådant naturligt sätt. Det gör mig både glad och fylld av energi.”, berättar Lise Edman i ett pressmeddelande.

Lise Edman har funnits med bandet under en längre tid och har bland annat hjälpt till under Kina-turnén och regisserat ett par av bandets musikvideos.

– Jag har träffat få som har varit lika professionella och som samtidigt sprider så mycket spelglädje runt omkring sig” berättar Steven Kautzky Andersson i pressmeddelandet.

Electric Religions ger sig nu ut på en liten miniturné och bandet meddelar också att en uppföljare till debuten "Duality of the universe" kommer att släppas under 2017 eller 2018.

Electric Religions miniturné:

3/11 Pub Anchour: Stockholm

4/11 Å-Krogen: Gävle

5/11 Klubb Plektrum: Örebro