Gefle Metal Festival – dag ett

En motivation som till en början kommer av sig lite under kanadensiska Kobra And The Lotus (Fire stage, betyg 2/5) inte alltför imponerande spelning. Kobra Paige har en röst befriande fri från allt vadoperayl heter och hennes scenpersonlighet utstrålar självsäkerhet. Men med sig i bandet har hon två hopplöst tråkiga strängbändare som verkligen inte har någon bra dag på jobbet. Det blir pinsamt uppenbart när de ger sig på en gitarrduell som mest påminner om en surrande förstärkare. Synd och skam på en så pass stark vokal insats. En annan imponerande insats bakom mikrofonen står Fleshgod Apocalypse (Goat stage, betyg 3/5) sopran Veronica Bordacchini för. Med sin symfoniska death metal står italienarna för en ordentlig överraskning. Musiken är tungt, välspelat och förvånansvärt medryckande.

Mindre medryckande och betydligt tröttare är brassarna Krisiuns (Fire stage, betyg 2/5) death metal. Under de 45 minuter som bandet har på scen varken hackas eller mals det utan insatsen skriker ”en dag på jobbet”. Den fortsatta känslan av Krisiun är att har man sett ett gig med dem har man sett alla. Dess totala motsats står San Francisco-thrasharna Death Angel (Goat stage, betyg 3/5) för. Med en fortsatt ungdomlig vigör, bandets första platta ”The ultra-violence” fyller 30 bast i år, och sällsynt spelglädje visar de var skåpet ska stå. Spänstige sångaren Mark Osegueda visar gång pågång hur underskattad han är som sångare. Direkt efter Death Angel väntar en riktig favoritsångare, Warrel Dane. Men mannen som fullkomligt ägde scenerna runtom i Europa ser till en början ordentligt vilsen ut när amerikanska Sanctuary (Fire stage, betyg 3/5) inleder med ”Arise and purify” från comebackplattan ”The year the sun died” (2014). Lyckligtvis blir han mer och mer igenkännbar ju längre konserten fortgår. Må så vara att rösten är långt ifrån lika hög och stark som tidigare. Ett hårt liv med droger och alkohol tär på resurserna och det utan pardon. När Warrel sedan överlycklig berättar att han ätit pannkakor med lingonsylt till frukost möts av nästan lika mycket jubel som publikfavoriten ”Future tense” från albumet ”Into the mirror black” (1990).

Direkt efter Sanctuary väntar dagens urladdning när Heaven Shall Burn (Goat stage, 4/5) sätter scenen i brand. Extra lustigt är att Warrel efter sin konsert helt sonika knallar rätt över grusplan för att se tyskarna på nära håll. Ett band han tydligen älskar. Och vem gör inte det? Anförda av sångaren Marcus Bischoff ursinniga vrålande kastar sig Heaven Shall Burn hals över huvud in i en värld där metalcore och death metal möts i en fin harmoni. Eller som Warrel sammanfattar det hela: ”De påminner om In Flames närde var bra.” I episka ”Endzeit” bjuds vi på dagens första och enda wall of death.

Efter spänstiga Heaven Shall Burn följer brittiska Paradise Lost (Fire stage, betyg 2/5) som inte har någon vidare bra dag på jobbet. Bandet som blandar höga toppar med avgrundsdjupa bottnar står i dag för en spelning i ingenmanslandet. Det låter bra med glöden saknas helt och hållet. Kanske går det bara och väntar på att få grotta ned sig ännu mer i det hårda när den nya kommande plattan ”Medusa” släppts. Som bäst blir det i alla fall i det sentida 90-talsnumren med ”One second” i spetsen.

Ett gäng som däremot har en riktigt bra dag på jobbet är Stockholms egna Amon Amarth (Goat stage, betyg 4/5). Under 90 minuter serverar de ett konstant flöde av dubbeltramp och precisionsriffande. När de sedan har med sig en show som får tidigare huvudakter insatser att blekna är det bara att lyfta på hatten. Som näst tuffast blir det när den forne Candlemass-sångaren Messiah Marcolin gästar i ”Hel”. Som allra tuffast är det när Midgårdsormen ringlar ut över scenen i avslutande ”Twilight of the thunder god”. Jag må ha varit skeptisk över valet att låta dem vara huvudakt men efteråt är jag djupt imponerad. Så pass imponerad att insatsen av Amerikas bästa thrashband, Testament (Fire stage, betyg4/5), till en början framstår som oengagerad. Ingenting kan dock vara mer fel. Testament är i sitt esse och i synnerhet den annars så stele Alex Skolnick ärpå riktigt bra humör. Med ett stor leende på läpparna bjuder han på fingerakrobatik utöver det vanliga i låtar som ”Rise up”, ”Into the pit”, ”Practice what you preach” och ”Over the wall”. Detta medan sångaren Chuck Billy sjunger brallorna av samtliga sångare i ”Big four”-konstellationen. Att de lämnar scenen med tio minuters speltid kvar gör dock ingen glad alls.