Gefle Metal Festival en utmanare i festivalsommaren: "Såg att det fanns ett tomrum att fylla"

Miriam Bryant, Dada Life, Henrik Berggren, Alesso, Håkan Hellström, The Killers, Axwell och Steve Aoki. Det är bara några av sommarens artister.

Stora festivaler som Bråvalla, Peace and Love och Sweden Rock lockar både stora namn och många besökare. Men även mindre festivaler drar till sig besökare och expanderar. I Malmö pågår i år housefestivalen Big Slap i två dagar, jämfört med tidigare års endagsfestival.

I Norrköping gästas Bråvallafestivalen av flera stora namn som Martin Garrix, System of a Down och The Chainsmokers. Festivalen räknas som en av Sveriges allra största och besöktes förra året av 50 000 personer.

Även nya utmanare lockar besökare i sommarsolen. Exempelvis anordnas i juli Gefle Metal Festival, för andra året i rad.

– Vi är ju den enda festivalen med en så tydlig inriktning mot den hårdare rocken. Där såg vi att det fanns ett tomrum att fylla, säger arrangören Edward Janson.

På festivalen väntas 4 000 till 5 000 besökare och på scen finns bland andra Amon Amarth och Opeth.

– Line-upen är vi väldigt nöjda med, många av artisterna gör sin enda Sverigespelning hos oss, säger Edward Janson.

Förra året kantades festivalsäsongen av oro för sexuella ofredanden och många överfall och ofredanden anmäldes till polisen. I år ska polisens nationella beredningsgrupp skapa säkerhet på sommarens festivaler.

Emelie Kullmyr vid polisen i region Väst är ansvarig för beredningsgruppen, som även arbetat med arrangörer.

– Vi har arbetat enligt Brås samverkansmodell, det handlar om att skapa säkerhet och bygga bort det som gör besökare oroliga, säger hon.

I arbetet för ökad säkerhet nämner hon utplacerade ordningsvakter, mer upplysta platser och avlägsnande av buskage som åtgärder.

– Vårt arbete började förra året med att motverka främst sexuella trakasserier, men i år började vi arbeta mer direkt med arrangörerna och började då arbeta mot fler brott, säger Emelie Kullmyr.

Det förebyggande arbetet som nu görs i beredningsgruppen innebär bland annat utbildningar för evenemangspersonal.

– All personal ska veta vad de ska göra om något händer, och alla besökare ska kunna känna sig trygga, säger Emelie Kullmyr.

Festivalsommaren 2017

1–3/6 Summerburst, Göteborg: Deadmau5, Eric Prydz, Krewella med flera.

7–10/6 Sweden Rock Festival, Sölvesborg: Alter Bridge, Aerosmith, Black Ingvars med flera.

9–10/6 Summerburst, Stockholm: Axwell/Ingrosso, David Guetta, Mike Perry med flera.

15–17/6 Putte i Parken, Linköping: The Sounds, John De Sohn, Peg Parnevik med flera.

28/6–1/7 Bråvallafestivalen, Norrköping: Håkan Hellström, The Killers, Laleh med flera.

29/6–1/7 Västerås Cityfestival, Västerås: Hov1, Peg Parnevik, Anton Hagman med flera.

29/6– 1/7 Putte i Parken, Karlstad: Mariette, E-Type, Maxida Märak med flera.

5–8/7 Luleå Hamnfestival, Luleå: Titiyo, Hurula, Miss Li med flera.

6–8/7 Skankaloss, Gagnef: Ms Banks, Fatma, Blanch Mass

6–8/7 Peace & Love, Borlänge: Miriam Bryant, Henrik Berggren, Dada Life med flera.

13–15/7 Öland Roots, Stora Frö: Kapten Röd, Ken Ring, Toots and the Maytals med flera.

13–15/7 Visfestivalen, Västervik: Eva Dahlgren, Magnus Carlson, Tomas Andersson Wij med flera.

13–15/7 Putte i Parken, Leksand: Nordman, Shirley Clamp, Sean Banan med flera.

14–15/7 Gefle Metal Festival, Gävle: Amon Amarth, Opeth, Arch Enemy med flera.

15–16/7 Taubespelen, Göksäter: Melissa Horn, Ola Salo, Carola med flera.

21–22/7 Trästockfestivalen, Skellefteå: Thomas Stenström, Julia Frej, Säkert med flera.

28–29/7 Putte i Parken, Stockholm: Kristian Anttila, Maia Hirasawa, The Sounds med flera.

24–29/7 Emmabodafestivalen, Emmaboda: Basshunter, Vigiland, Little Jinder med flera.

26–30/7 Piteå Dansar och Ler, Piteå: Sean Banan med flera.

28–19/7 Storsjöyran, Östersund: Henrik Berggren, Pet Shop Boys, Per Gessle med flera.

3–5/8 Skogsröjet, Rejmyre: Ugly Kid Joe, Hardcore Superstar, Corroded med flera.

3–5/8 Urkult, Näsåker: Ane Brun, Kajsa Grytt, Siska med flera.

10–12/8 Way Out West, Göteborg: Major Lazer, Frank Ocean, Band of Horses med flera.

11–18/8 Malmöfestivalen, Malmö: Henrik Berggren, Linnea Henriksson, Oskar Linnros med flera.

19–20/8 This is Hultsfred, Hultsfred: Sator, Frej Larsson, Death Team med flera.

1–2/9 Popaganda, Stockholm: Tove Lo, Säkert, Hurula med flera.

*Med reservation för ändringar.