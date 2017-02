Inför Local Heroes: En alternativ gala innan galan

Årets bästa alternativa musikafton:

Lördag 19 mars 2016

Den här kvällen har två nomineringar i kategorin "Årets konsert" på Local Heroes-galan, det säger en del. Både Baron Bane och Gadget hade releasespelningar på varsin sida om Gavleån (Sound Society och Å-krogen) och dessutom efter varandra så att det skulle gå att hinna med båda. Det hör inte till vanligheterna i Gävle att uppleva två så speciella spelningar så tätt inpå varandra. Passande nog var en brittisk musikbloggare på besök i staden och fick bilden att det är så här det går till i Gävle varje helg.

"...one of the most happening places in the world, I suppose." skrev han bland annat. En av de städer i världen där det händer MEST. Ja jävlar.

Årets sämsta alternativa musikafton:

Lördag 27 februari 2016

Det här var kvällen då CC-puben brann ner samtidigt som Melodifestivalen firade stora triumfer på Gavlerinken Arena. En av Gävles viktigaste scener för lokala band tvingades gå in i något som skulle bli en årslång dvala medan Frans tog Sverige med storm. Symboliken – som sitter i förhållandet alternativ kontra kommersiell musik – var svår att missa. Det ska inte vara lätt att vara lokal musiker. Som tur är har CC-puben snart repat sig.

Årets förändring till det bättre 1:

Mjukrocksfestivalen Getaway Rock las ner och in i Gasklockeområdet kom Triffid Productions och stenhårda Gefle Metal Festival istället. När ljudet av det öronbedövade growlet och de smattrande trumslagen breder ut sig över Brynäs kan det kanske vara svårt att inse men... Det är faktiskt en festival för finsmakare i genren. Och det är mer intressant än Takida.

Årets förändring till det bättre 2:

Gävle gick från att inte ha en Pridefestival till att ha en. Det är en klar förbättring. Pride är också en plattform som musiker kan ha mycket användning av framöver.

Årets förändring till det sämre:

Det här hände relativt nyligen men eftersom vi sammanfattar och hyllar det gångna musikåret på lördagen är det inte mer än rätt att Hoforsrockens undergång kommer med här. En hedersvärd 11 år lång insats som tagit många starka band till Hofors och som alltid jobbat hårt för att ha en jämställd lineup. Vi får hoppas att något annat bra tar vid.

Årets mest oväntade:

När Gävlebandet Dreamboys blev Dream Boys med ett mellanslag istället – för att en manlig strippgrupp från England med samma namn hotade med stämning.

Årets argaste:

Retro- och glamrockfansen efter att Arbetarbladet i en recension gett "Rock of 80's" i Göransson Arena 2 av 5. Godkänt. En djup okunskap om vad en recension egentligen är för något uppdagade sig. ”Bästa recensionen är hur många hårdrockare som tyckte det var bra” var en åsikt. En annan tyckte att recensentens åsikt kunde ha varit med som ”lite utfyllnad” i slutet av recensionen och att han skulle fokusera på hur publiken upplevde showen.

Årets snällaste:

Hofors under Musikhjälpen. Så klart.