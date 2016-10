Julia Viktoria besegrade det dåliga självförtroendet – nu vill hon bli Sandvikens nya stjärna: "Jag är väldigt bestämd av mig"

För bara ett år sedan skakade 15-åriga Julia Engborg från Sandviken av rädsla när hon skulle uppträda. Hon frös till och kunde till och med börja gråta när det var dags.

Steg för steg har hon gjort sig av med det dåliga självförtroendet – och nu släpper hon sin första singel "I'll do it for you" under artistnamnet Julia Viktoria.