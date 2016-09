KRÖNIKA: Låt Justin Bieber vila och ge honom en kram

Populärkultur är bland det finaste jag vet och i går var det dags för ännu ett historiskt ögonblick – Justin Bieber ställde sig på scen mot sin vilja. Nästintill under dödshot skulle jag gissa på av konserten att döma.

Torsdagens konsert var bland det märkligaste jag varit med om. Jag har aldrig någonsin sett en artist bry sig så lite och det var på sitt egna sätt väldigt underhållande. Det hela påminde lite om en Britney-konsert: knappt någon sång och en halvdan koreografi som inte längre går hem. Hans blick var helt död och vid vissa tillfällen kändes det knappt som att han var närvarande. Det mest upplyftande ögonblicket var när vattnet forsade ner över honom under ”Sorry” och han slet av sig den vita t-shirten.

Låt oss spola tillbaka bandet lite:

Som en gudagåva från ovan ramlade den då 15-åriga kanadensiska pojken ner med sin pottfrilla och tog världen med storm. Vill minnas att tjejerna i klassen avgudade honom medan killarna tyckte sig känna till hans sexuella läggning baserat på de låtar han släppte. Sen kom ”Baby” och den lades direkt in på Spotify-listan. Ni vet på den tiden man behövde en inbjudan för att ha Spotify.

Därefter gick det rätt fort. ”Baby” blev till ”As long as you love me/boyfriend” följt av den nuvarande eran. Hans fans har gått från (utåt sett) enbart tonårstjejer till folk i alla åldrar och kön. De killar som tidigare hånade honom vill nu vara honom och de som tidigare hävdade att de avskydde hans musik kan varenda ord på klubben. Det går inte och förneka att Justin är på god väg att bli en ikon – om han lyckas bibehålla det han nu har.

Han har haft hela världens ögon på sig sedan han var 15 år gammal. Han har inte bara haft ett av världens mest omtalade och bevakade förhållanden (Selena Gomez 2009 - 2014) utan även spottat på fans, lämnat sina egna konserter och fått sitt husdjur (apan) beslagtaget av PETA. Det har gått så pass långt att han tagit bort sitt Instagram-konto. Och ja, 2016 i den här världen och den branschen så är det ett dåligt tecken. Han har själv sagt att han känner sig som en cirkusapa. Gubben har inte haft det lätt genom åren med andra ord och i går var minst sagt ett kvitto på det. Jag kunde inte låta bli att tycka synd om honom. Det var ett mörker och den enda gången han blev personlig under konserten var när han skulle be om ursäkt för att ha skrikit: ”You suck!” till några fans som fotade honom på gatan tidigare under dagen. Han ville inte göra det. Säga till sina fans att de suger det vill säga men han är slutkörd. Han kan inte hjälpa det. Låt han vila och ge honom en kram innan han försvinner helt och hållet. Jag vill se mycket mer av Justin i framtiden. Skippar helst att se Justin Bieber join The 27 Club.

Bäst just nu:

Justin bara överkropp. Han må vara slutkörd men gymmet har han inte skippat. Grabbarna vill nu vara honom - jag vill ha honom.

Sämst just nu: Valet av programledare till Melodifestivalen 2017. Två gamla deltagare utan någon större karisma och en YouTube-profil som floppade senast hon var med som sidekick.

Det här är "27 Club":

Mohamed Touzari vill inte se Justin Bieber gå samma öde till mötes som många andra stora artister genom åren och önskar honom lite vila. I den så kallade "27 Club" finns artister som Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain och Amy Winehouse. Alla dog vid 27 års ålder.