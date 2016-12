Nöjesguiden: Silvana Imam uppträder på Xpressfestivalen

Biopremiärer i helgen:

"Arrival": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

"Fyren mellan haven": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

"Office Christmas party": Filmstaden Gävle

På scen:

Fredag:

"Xpress 2016" tryckfrihetsfestival med Silvana Imam och Frida Scar på fredagskvällen: Gasklockorna, Gävle

"What happened in California 1965 to 1975?" – en storytelling-livedokumentär-konsert: Kulturhuset, Gävle

Klubb Kontrast, Dj Malin Hedman: Fenix, Gävle

"Vår jul" med Loa Falkman och Kalle Moraeus: Gävle konserthus, Gävle

Hedins: Parken, Gävle

"Anna-Lottas jul" med Anna-Lotta Larsson: Hille kyrka, Gävle

"Swing it show": Folkets hus, Hofors

Lördag:

Sandviken open stage: Restaurangbolaget, Sandviken

"Helt privat" med Foaje X och Gasta: Kulturhuset, Gävle

"Xpress 2016" tryckfrihetsfestival med bland andra SKAnsen och Ida Long på lördagskvällen: Gasklockorna, Gävle

Bakgårdens orkester med Skottes: Spegeln, Gävle

Lillasyster: Allstar, Sandviken

"Back to the sixties" med bland andra Janne Önnerud & The New Generation och Tommy Wåhlberg & Brian Marston Band: Kulturcentrum, Sandviken

"Swing it show": Folkets hus, Hofors

"Electric High Energy Psychadelic Music" med Joel Svenssons Seacat, Supersleeves, Hybrid Freak Divison och DJ Anders Sundin: Å-krogen, Gävle

Wahlströms: Parken, Gävle

Ace of DC: Tre Små Rum, Skutskär

Kickstart: Rack n roll, Gävle

"The music of Motown med Afro-Dite": Gävle konserthus, Gävle

Söndag:

Adventskonsert med Hemvärnets musikkår: Heliga trefaldighets kyrka, Gävle

"Blue Xmas!": Parkhallen, Söderfors

Casanovas: Parken, Gävle

Senare:

5/12 Blue Xmas!: Söders källa, Gävle

6/12 Be Bop A Luba - Classic Christmas med Peter Jezewski: Gävle konserthus, Gävle

7/12 Gasta med Martin Lagos: Söders källa, Gävle

7/12 Gävle Big band och Sven-Erik Eriksson: Gävle konserthus, Gävle

7/12 Julkonsert med Sofia Karlsson och Martin Hederos: Musikverket, Sandviken

7/12 Flyktpotatis med Emil Jensen: Gävle teater, Gävle

8/12 Kulturskolan i advent – julkonsert: Musikverket, Sandviken

10/12 The Manhattan Transfer: Gävle konserthus, Gävle

10/12 Dr. Bombay: Entourage, Sandviken

10/12 The Last Vegas: Gefle hårdrocksklubb, Gävle

10/12 Back to the 60’s med Per Persson: Restaurangbolaget, Sandviken

11/12 En klockren jul med Gävle symfoniorkester: Gävle konserthus, Gävle

14/12 En skam för Sverige 2 med Magnus Betnér och Soran Ismail: Gävle konserthus, Gävle

14/12 Säsongsavslutning Gasta med Isak Jansson: Söders källa, Gävle

16/12 Idka presenterar Ondes Martenot med Nadia Ratsimandresy: Gävle teater, Gävle

16/12 Sune – kaos i fredagsmyset: Gävle konserthus, Gävle

17/12 30 år tillsammans (två föreställningar) med Jonas Gardell: Gävle konserthus, Gävle