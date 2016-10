Orup är bara början – här är hela arenahösten och vintern

"Viva la pop!" med Orup: 14-15/10, Gavlerinken Arena

På fredagskvällen inleds arenahösten på allvar med Orups besök i Gävle. Den numer 57-årige Huddingesonen har gett sig ut på en Sverigeturné under namnet "Viva la pop!" och pop lär det bli. Showen har tidigare spelats i Stockholm och Göteborg men nu gör Orup sammanlagt 13 stopp runtom i landet.

”Rock of 80’s”: 22/10, Göransson Arena

Musikalen "Rock of Ages" har gått på Chinateatern i Stockholm under 2013 och på Rondo i Göteborg under 2014. Både exempelvis Europe-legendaren Kee Marcello och komikern Per Andersson har medverkat i musikalen och dyker alltså upp även här. Det går att onekligen att kalla "Rock of 80's" för turnéversionen av nämnda musikal – och av namnet att döma lär det inte bli mindre musik från glamrockens gyllene era.

Medverkande: Bland annat Joacim Cans, Kee Marcello, Per Andersson, Jessica Andersson och Peter Johansson: Göransson Arena, Sandviken

NärCon: 28-30/10, Gavlerinken Arena

Det här är kanske inte en arenahändelse i traditionell bemärkelse men det sker på Gavlerinken så evenemanget kvalar in på den här listan. Och varför skulle det inte? I nuläget har nästan 2 000 personer anmält sitt intresse på Facebook. Senaste nytt är att Youtube-fenomenen, och nyblivna Gävleborna, Yumi & Tomu besöker konventet.

“Avskedsturnén” med Kent: 19/11 Gavlerinken Arena

Här är det redan lapp på luckan. Det tog två timmar för Kent att sälja ut Gavlerinken när biljetterna släpptes i våras (Det gick i och för sig ännu snabbare på andra ställen). Få har väl missat att Eskilstunabandet går i graven efter turnéns sista spelning på Tele 2 arena i Stockholm 17 december.

"Kristallturnén" med Laleh: 26/11 Göransson Arena

16 september släppte Laleh albumet "Kristaller" och hitsen "Bara få va mig själv" och "Aldrig bli som förr" är det nog väldigt få personer som någon gång åker bil med radion på som har missat.

Dubbla julkonserter: 17-18/12, Göransson Arena

Veckan innan julafton är det total julbonanza i Sandviken. 17 december är det ”Vintergalan” med artister som Danny Saucedo, Petra Marklund, Plura, Petter, Ace Wilder och David Lindgren. Det är den tidigare omstridda julgalan som kommer – fast i lite ny tappning. Redan dagen därpå är det dags för "Vintertid" med Malena Ernman och Tommy Körberg. Hinner Sandviken ladda om? Arbetarbladets nöjesredaktion tror det – det är ju ändå Malena Ernman som kommer.