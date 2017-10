Petty och Las Vegas hyllades under Foo Fighters festival

Under bandet Queens of the Stone Ages spelning tog de upp en skylt från publiken med texten "Vegas strong" samt namnen på de 58 personer som dog i masskjutningen i Las Vegas.

Även Tom Petty hyllades på festivalen av bland andra Cage of Elephant och The Kills.

– Det var en av de värsta dagarna någonsin. Så många känslor. Jag kunde inte andas. Vegas och allt på samma minut, sade Alison Mosshart från The Kills, enligt Rolling Stone.

Festivalen avslutades med Foo Fighters konsert där Aerosmith-gitarristen Joe Perry och sångaren Liam Gallagher gästade för att spela The Beatles "Come together".