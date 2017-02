Polarpriset till Sting och Wayne Shorter

Om Polarprisnämnden i fjol slog in på en ny oväntad väg genom att för första gången ge priset till en renodlad poplåtskrivare, Max Martin, är man i år tillbaka i den mer traditionella Polarprisfåran både genremässigt och geografiskt. Liksom 90 procent av de tidigare Polarprisen går även årets till musiker och kompositörer från Europa och Nordamerika.

Låtar som "Roxanne", "Don't stand so close to me" och inte minst "Every breath you take" gjorde Sting, då en av medlemmarna i The Police, till en av världens mest säljande artister. 1984 splittrades trion och Sting blev soloartist med hitlåtar som "Russians" och "Englishman in New York". Ändå har han aldrig slagit sig till ro, enligt Polarprisnämnden, som menar att han "ankrat i fler musikaliska hamnar än kanske någon annan artist i sin generation".

Sting har växlat mellan genrer som rock, reggae, pop och världsmusik. På albumet "Songs from a labyrinth" 2006 sjöng han 1500-talsmusik av John Dowland och spelade på luta.

Några år senare återvände han till sitt barndomsuniversum för att skriva musikalen "The last ship". Sting, som växte upp nära rederiet i skeppsbyggarstaden Wallsend i nordöstra England, gjorde musiken och amerikanerna John Logan och Brian Yorkey skrev själva manuset.

Årets andra Polarpris går till den amerikanske jazzsaxofonisten och kompositören Wayne Shorter. Shorter, 83 år, spelade på 1960-talet tillsammans med Miles Davis och har medverkat på tio av Joni Mitchells skivor. Som soloartist har han gjort egna album under sex decennier varav flera fått grammys för årets bästa instrumentala jazzalbum.

Polarprisjuryn beskriver honom som "en tonutforskare" som med mod och visionära öron hela tiden sökt jazzens och musikens outforskade sidor.

Fakta: Sting

Född: 1951 som Gordon Sumner i Wallsend, Northumberland, i nordöstra England. Mamman var hårfrisörska och pappan levererade mjölk. Han växte upp nära stadens rederi. Utbildade sig till lärare.

Familj: Gift med Trudie Styler, de har fyra barn tillsammans. Två barn från ett tidigare äktenskap. Sting är enligt Sunday Time Rich List 2013 den nionde rikaste musikern i England och Irland. Han har dock sagt att hans barn inte kommer att ärva honom då han är rädd att pengarna ska bli "kvarnstenar runt deras halsar". Intervjuad av Mail on Sunday förklarade Sting att han spenderar det mesta av pengarna på sina många åtaganden och att han vill att barnen ska lära sig att jobba.

Karriär: Basist, låtskrivare och sångare i The Police 1977 till 1984. Därefter soloartist med stora framgångar.

Som arenaartist har han också engagerat sig för mänskliga rättigheter, sjungit på Live Aid-galor och bland annat engagerat sig för regnskogen i Brasilien. När Bataclan i Paris öppnade ett år efter terrordådet var det med Sting på scenen.

Fakta: Wayne Shorter

Född: 1933 i Newark, New Jersey.

Karriär: Började spela tillsammans med Miles Davis 1964 i Second Great Quintet där även Herbie Hancock var med. 1970 startade Shorter sin egen jazzfusiongrupp Weather Report.

Mellan 1977 till 2002 medverkade han på tio av Joni Mitchells skivor. Flera av hans egna album har fått Grammys för årets bästa instrumentala jazzalbum.

Fakta: Polarpriset

Polarpriset instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson. Namnet kommer från hans skivbolag, Polar Music, som hade Abba bland sina artister. Prisets syfte är att "fira musik i alla dess former" men också att "föra samman människor från olika delar av musikvärlden".

Pristagarna utses av en prisnämnd med 12 ledamöter som representerar bland andra Sveriges kompositörer och textförfattare, Föreningen svenska tonsättare och Musikförläggarna.

Pristagarna får en miljon kronor vardera.

Fakta: Polarpristagare

2016 Max Martin och Cecilia Bartoli

2015 Emmylou Harris och Evelyn Glennie

2014 Chuck Berry och Peter Sellars

2013 Youssou N'Dour och Kaija Saariaho

2012 Paul Simon och Yo-Yo Ma

2011 Patti Smith och Kronos Quartet

2010 Björk och Ennio Morricone

2009 Peter Gabriel och José Antonio Abreu

2008 Pink Floyd och Renée Fleming

2007 Sonny Rollins och Steve Reich

2006 Led Zeppelin och Valerij Gergijev

2005 Gilberto Gil och Dietrich Fischer-Dieskau

2004 BB King och György Ligeti

2003 Keith Jarrett

2002 Miriam Makeba och Sofija Gubajdulina

2001 Burt Bacharach, Robert Moog och Karlheinz Stockhausen

2000 Bob Dylan och Isaac Stern