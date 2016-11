RECENSION: Kent gav oss 999 anledningar till varför de inte borde sluta

Efter en sån här kväll måste jag säga tyvärr. Tyvärr så har Kent slagit på stora trumman och basunerat ut att det här är sista turnén – men kanske är det också därför den här kvällen känns så jävla mycket. Allt är förhöjt, mycket mer står på spel än under valfri Kentspelning cirka mitten av 00-talet om vi säger så, det är nu och sen ett par gånger till. Sen slut. Så är det i alla fall sagt.

Det är ett laddat men ändå avslappnat Kent som möter den fullsatta, lika laddade men också ganska anspända Gavlerinken. Hittills under turnén har tredje låten varit exklusiv för varje stad de kommit till. Gävle föräras en uppdaterad, mer fartfylld "Stoppa mig juni (lilla ego)" och versionen löser alla knutar och visar vägen för kvällen. Kent har plockat lite av allt ur deras låtskatt till den här avskedsturnén – en hel del absoluta "Kent essentials" som exempelvis "Kevlarsjäl", "400 slag" eller "Om du var här" lämnas utanför men det är fullt förståeligt. Det är helt omöjligt för ett band med det här djupet i sin repertoar att blidka alla. Dessutom; det här är ingen Greatest Hits-turné, det här är Kents alla olika sidor och tack och lov för det egentligen. För den som bara vill ha alla de största hitsen så har Kent nyligen släppt en "Best of", det räcker så.

Faktum är att några av kvällens absoluta fem plus-ögonblick levereras ur bandets senaste alster. Både "Andromeda" och "Egoist" är som stöpta för arenor, låtarna fyller varenda vrå i Gavlerinken med eufori – de vibrerar in i varenda glipa i sargkanten. Alla låtar behandlas lite som om de vore Kents sista, låt efter låt förvandlas till något enormt. Den rockiga versionen av "Utan dina andetag" golvar, Vapen & Ammunition-diamanten "Sverige" välkomnar och är mer rätt i tiden än någonsin och "Musik non stop" hade just gärna fått pågå non stop. Herregud så snyggt det numret är.

Skärmen bakom Kent är det skarpaste och lyxigaste jag skådat på en scen och jag vet inte om jag någonsin varit på en mer bildskön konsert. Jag har i alla fall aldrig haft så många impulser att ta upp mobilen och fota.

Två låtar publiken inte hade kunnat leva utan är, förstås, känsloöversvämningarna "747" och "Mannen i den vita hatten (16 år senare)", jag ser tårar fällas under båda numrena. Det är långt ifrån en nyhet att denna duo låtar lockar fram det bästa ur både Kent och publik. Så också ikväll.

Det enda som stör är Jocke Bergs väl tilltagna och till stora delar ganska innehållslösa mellansnack halvvägs in i konserten. Men äsch, publik och bandmedlemmar får pusta lite medan frontmannen drar skämt som inte landar. Värre saker har hänt. Till exempel det där med att bandet ska lägga ner.

När Jocke Berg dansar ser han ofta ut som en marionettdocka, händerna i skyn lite som om någon däruppe drog i trådarna, men skenet bedrar. Det är han och Kent som drar i trådarna och publiken följer med. De ger oss 999 anledningar till varför de inte borde sluta – men dom vägs upp av den rent förjävliga rekommendationen "att sluta på topp".

Avskedsturnén med Kent

Lördag 19 november

Gavlerinken Arena

Betyg: 5 av 5