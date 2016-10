RECENSION: Little Children vrider ur vemodets spillror och förädlar

LÄS OCKSÅ: Linus "Little Children" Lutti om krisen som ledde fram till nya skivan: "Var så jävla missnöjd med min situation"

6 år har passerat sedan Linus Lutti gav ut sitt första album som Little Children och från att ha inlett med ett avskalat akustisk om än bombastiskt uttryck har Lutti växlat till en rakare mer direkt musik där en typiskt svensk skicklighet att skriva melodier sällan avtar. Fjolårets EP "Traveling Through Darkness" gav utlopp för en snärtig 80-tals americana och visade sig vara en transportsträcka till detta album.

Det inledande spåret befäster hela skivans uppsåt och stämning, Lutti vrider ur vemodets spillror och förädlar de till något relativt optimistiskt. Singeln "Every Little Light" uppfattar jag som en tribut till Bruce Springsteen, både sett till textraden "baby we were born to running" och instrumentation. Det är medryckande, hamrande och betryckt. "Chasing The Sun" gästas av Anna Levander från Dolce som med sin suggestiva stämma maxar låtens potential till ödesmättad eufori.

Skivans produktion ger en tämligen god känsla av aktualitet även om det stundtals kan kännas som en direkt nostalgisk stilimitation snarare än att söka utröna eget uttryck utifrån inverkan.

"f.f"

Little Children

Pop

(Cosmos Music)

Betyg: 3 av 5