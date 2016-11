RECENSION: Magnus Uggla är mer än bara en siluett

Kort, smal och så det burriga håret, han har Sveriges kanske mest igenkännbara siluett. Magnus Uggla är ett adelsmärke hela han och passande nog också adlig.

Showen ”Hallå! Popmusik, kickar å kläder” går hela tre kvällar på Gävle teater och de som väljer att gå dit får mycket mer än bara en kontur av Magnus Uggla. Detta trots att det inte blir någon ”Dansar aldrig nykter” eller någon ”Kung för en dag” eller ens någon efterfest på eran balkong. ”Hallå!”-monologen är mycket mer intressant än så och den handlar om hur Magnus Uggla kom att bli en siluett vi alla känner igen – mer än en siluett kanske vi ska säga.

Han har hunnit bli 62 år men det är helt uppenbart ingen ålder, han håller ett imponerande tempo genom hela föreställningen. Det är gasen i botten, och det är ofta väldigt roligt. Samtidigt kan han bromsa lika fascinerande effektivt och ta ner allt på ett plan som passar de mer smärtsamma episoderna i hans liv. Det är intressant att kastas in vid middagsbordet hos familjen Uggla eller på en söndagspromenad med hans far. Vi hamnar till och med i klubbkön till krogar Magnus Uggla nekades att komma in på och på Mott The Hoople-konserter runt om i Europa. Allting är flera led i att förstå mekanismerna som drivit Uggla framåt. För kort för krogen? För ful för tjejer? Förjävliga recensioner? För i helvete, han är Magnus Uggla och nu är det längesedan krogar började betala honom för hans närvaro.

Det blir inte bara en inspirerad berättelse om åren fram till genombrottet, det blir musik också, den musik som gav honom genombrottet. Höjdpunkten på söndagskvällen är faktiskt ”Asfaltbarn”, den sitter där den ska efter en lång utläggning om hur det är att förgås av tristess en bit utanför Flen. Vi är många som kan sätta oss in i den mardrömmen, även fast det finns ännu mer asfalt att bejaka i Stockholm.

Folk utan komplex är väldigt ointressanta människor. Eller det finns nog inga sådana. Folk som gömmer sina komplex är väldigt ointressanta människor. Folk som vänder sina komplex till en styrka är kanske de mest intressanta av alla. Magnus Uggla är det senare. Liten har nu blivit så stor att vi bara hade behövt de där två strålkastarna som gjorde honom till en skuggfigur i början. Det enda man hade önskat mer av är allt det som kom efter genombrottet men den monologen filar han säkert redan på.

"Hallå! Popmusik, kickar å kläder" en monolog av Magnus Uggla

Gävle teater

Söndag 13 november

Manus: Martin Luuk

Betyg: 4 av 5