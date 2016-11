RECENSION: Skivdebuterande In My Embrace brister i utstrålningen – men kan bli nåt att räkna med

På det purfärska debutvaxet ”Black Waters Deep” ståtar Gävlebandet In My Embrace med en snygg och välspelad hybrid av Skandinavisk black och death metal. Tankarna far till mitten av 90-talet och den svenska storheten Dissection är en ledstjärna. Melodierna är många och framhävs lika snyggt som effektivt. Men det är på platta det.

På scenen däremot, där lämnar bandet lite mer att önska. Bandets ena grundbult och originalmedlem, Bosse Öhman (ex-Planet Rain), lider av svår tinnitus och har tvingats kastat in handduken som konsertmusiker. På scen ersätts han i stället av Jonas Lindh (Apocalypse Orchestra). På det musikaliska planet ska ingen skugga falla över honom. Det gäller även den andre originalmedlemmen tillika gitarristen Johan Sjöblom (ex-Planet Rain). De många och snygga melodierna sitter där de ska. Även om de sällan kommer till sin fulla rätt i Rack’n’Rolls mindre förlåtande ljudsystem. I synnerhet gitarrsolona blir gång på gång lidande. Bitvis är det till och medsvårt att urskilja någon som helst melodi eller unison helhet i brötet som Tommy Holmer (Planet Rain) piskar upp med blastbeats och furiöst dubbeltrampande.

Men det är inte där som In My Embrace står och faller. Dåligt ljud kan alla drabbas av. Det är i stället på utstrålningen, eller snarare bristen på den som betyget dalar. Om det är öronen som fäller domen på platta är det ögonen som avgör vid konserter. När det då händer ytterst lite under de 45 minuterna som In My Embrace står på scenen är det svårt att på riktigt imponeras fullt ut. Lika svårt är det att ta till siga v Kenneth Larssons (Well Of Tears) sång. Den säkerhet och pondus han har på ”Black Waters Deep” saknas. Högt blandas med lågt och stundtals blir det lite väl monotont. Med tiden kommer In My Embrace att bli någonting att räkna med. De visar de inte minst i kvällens sista låt ”Nattvandraren”. Men de är inte riktigt där, ännu.

In My Embrace

Rack n roll, Gävle

Black metal

Lördag 19 november

Betyg: 2 av 5