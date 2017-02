Så var Local Heroes-galan i Sandviken

Kvällen bjöd på flera bejublade uppträdanden av artister och band som Frida Scar, Greybeards, Manno, Julia Viktoria och Ida Long – men huvudingrediensen under en galakväll är ändå ofrånkomligen priserna. Just Ida Long var en av kvällens stora vinnare med två priser, årets album och musikvideo. Priset för årets album, "Rainbows & tears" verkade värma extra mycket. Ett pris hon vann i konkurrens med lokala storheter som [krig], Little Children och Gadget.

– Det känns jättebra. Speciellt att vinna årets album, de andra nominerade var ju så bra så jag trodde inte jag skulle vinna. Jag har varit nominerad förr och inte vunnit så det känns bra att göra det, sa Ida Long till Arbetarbladet efter galan.

– Vi har jobbat jätte, jättemycket med det här albumet och verkligen försökt tänkt igenom det så att det känns som det jag vill göra – att det finns en tanke och att man inte bara "gör nåt", fortsatte hon.

Rutinerade Gadget och deras kritikerrosade album "The great destroyer" fick se sig slagna av Ida Long i albumkategorin – men de gick inte från galan tomhänta. Gagdet kammade hem priset för årets band istället – och tur var väl kanske det, nyligen snuvades de på "Årets hårdrock" på Manifestgalan

– Manifest var riggat! utbrast bandets sångare Emil Englund, innan de tog en mer allvarlig ton.

– Att vi som gör så smal musik kan vinna på en lokal gala. Det är det som känns allra bäst, konstaterade bandets trummis William Blackmon.

Sedan två år tillbaka delar Arbetarbladet ut ett hederspris för viktiga insatser till förmån för det lokala musiklivet i Gästrikland. Årets vinnare blev Hoforsrocken och mannen som startade det hela, Mats Björklund, var på plats för att ta emot priset.

–Jag hoppas vi fick priset för att vi gjort avtryck, satsat rätt och att folk sett att vi kämpat på i elva år. Det känns som ett bra betyg att få det här priset, sa han.

Vinnarna:

Årets album: Ida Long - "Rainbows & tears"

Årets arrangör: Olle Tjern för "Olle Tjerns vardagsrum"

Årets band: Gadget

Årets musikvideo: Ida Long – “Mannen på taket”

Årets nykomling: Julia Viktoria

Årets producent: Jukebeats (Emanuel Recinos)

Årets solo: AKB

Årets låt: LEHNBERG – "Soldag"

Årets konsert: Mystic Order för spelningen på Klubb Kontrast 4 november

Årets Local Hero: Hoforsrocken