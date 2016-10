Simian Ghost släpper ny singel – och nytt album kommer redan i höst

“Vi är bara en samling människor som gör saker hemma, egentligen. Så på väldigt många sätt känns det här som vårt debutalbum. Vi är redo att göra det här nu.” skriver bandet i en hälsning i ett pressmeddelande till Arbetarbladet.

Den nya singeln "Fun" är första låten vi får höra från det nya albumet vars namn ännu inte är officiellt. Eller singel och singel, bandet själv vill inte kalla låten för en sådan utan mer för en låt som "Åter-introducerar Simian Ghost i en ny uppfriskande musikalisk inriktning".

Datumet för albumsläppet är inte officiellt ännu – men det mesta tyder på att det är relativt nära. Under en trailer till albumet på Youtube går det exempelvis att läsa "New sounds out this fall".