Sjukdom stoppar Sarah Dawn Finers vinterturné – ställer in Gävlekonserten

Sarah Dawn Finer ställer in sin turné "Vinterland" och alla övriga åtaganden i höst och vinter. Orsaken är att hon drabbats av polyper på stämbanden och sjukskrivits.

"Det är med stor sorg som jag skriver till er. Jag är som ni förstår, helt knäckt över att behöva ställa in denna turné och alla andra engagemang jag har i höst/vinter. Jag har sällan om ens någonsin ställt in någonting under min karriär och jag och bandet/crewet hade verkligen sett fram emot att få komma ut och spela för er. Jag är så ledsen över att det nu inte går", skriver hon på Instagram.

"Vinterland" skulle ha gått i Umeå, Luleå, Uppsala, Eskilstuna, Gävle, Stockholm, Jönköping, Helsingborg och Göteborg. Den som har köpt biljetter till turnén får pengarna tillbaka.