Skivrecension: Spänstig och medryckande debut av In My Embrace

"Black Waters Deep"

In My Embrace

Bästa låt: Of Ache And Sorrow

Skivbolag: Sliptrick

Betyg: 3 av 5

2006 valde grundaren, sångaren och gitarristen Jon Nödtveidt att avsluta både sitt liv och Dissections karriär. På ett anmärkningsvärt sätt lämnade han ett tomrum både sig själv och den svenska death metal-scenen. Två år tidigare såddes de första fröna till vad som sent omsider kom att bli Gävle/Sandviken-bandet In My Embrace.

På det musikaliska korsas deras vägar både en och två gånger på debutalbumet ”Black waters deep”. Stundtals går de både till och med jämte varandra på den stig som de förstnämnda vandrade redan 1993 med ”The Somberlain”. Men aldrig att det plankas eller stjäls. Det handlar mer om smakfulla och snyggt framförda hyllningar. När det sedan är fördelat över ett så väl spänstigt som tajt utförande med ett bra driv är det lätt att ryckas med och bortse från att lite mer variation inte hade skadat.