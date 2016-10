Trio blev duo när Rogefeldt blev sjuk

Det blev en duo med tillhörande musikanter som förde den tappra rockfanan vidare. Jag hade själv yrsel och feber i dag så jag känner empati med Pugh. Hans genuina rocknerv och unika scenpersonlighet tror jag att det var många i publiken som saknade.

Men som det är på scenens tiljor, ”The Show must go on”.

Dan Hylander berättar att han skrev Totta Näslunds hit ”Det går en clown i mina skor”, där spelar organisten innerligt dragspel.

Micke Rickfors berättar minnen från Afrika och spelar riktig världsmusik som väl passar hans väderbitet spruckna röst. Batteristen spelar här enorma rytmkaskader. ”Daughter of the Night” är en rökare från 1975 med suggestivt gitarrplock likt JJ Cale, om nu någon minns honom längre. Orgelspelet påminner om Doors och Ray Manzanerek.

Efter paus kommer ett set akustiska låtar med ”A whiter shade of pale”. Dan Hylander kör en Elviscover som i original heter ”You were always on my mind”. Micke Rickfors kör tar en blues som river i hjärterötterna, sedan får Dan Hylander hela salongen att sjunga på skånska, en bedrift då vi nu är i Gävle.

Det blir några Grymlings-låtar där man verkligen saknar Pugh Rogefeldts skrovliga stämma. ”Det bästa för dig” presenteras som gotländsk hästjazz, den känns som kvällens bästa, alla kategorier.Avslutningsvis kommer då förstås den låt som kommer att följa Micke Rickfors till världens ände. Jag menar förstås ”Jag ska köpa vingar för pengarna”, den låten har verkligen det lilla extra som helt klart gör den till ett odödligt verk.

Rickfors, Rogefeldt, Hylander

Gävle Konserthus

Torsdag 27 oktober

Betyg 3 av 5