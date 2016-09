Nöjesguiden: Skolklass på Å-krogen och höstkalas i Hofors – här är allt som händer i helgen

Biopremiärer i helgen:

"Deepwater Horizon": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

"Jag älskar dig – En skilsmässokomedi": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

"Miss Peregrines hem för besynnerliga barn": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

På scen:

Fredag:

30/9-1/10 Vindögafestivalen: Konsthallen Kulturcentrum (Mer info här)

Sandviken open stage med bland annat As We Face Reality: Kulturcentrum, Sandviken

Emil Assergård: Söderhielmska gården, Gävle

Samzons: Parken, Gävle

”Höstens stora klädförsäljning”: Polhemsskolan, Gävle

Rasmus Weiåker och Petter Hedström: Absint, Gävle

Captain Grey Band: Tre Små Rum, Skutskär

”Oktoberfest” med Die Bier Unt Wurstkapelle: Berggrenska gården, Gävle

Gasta specialkväll ”Skola Aurell” med Ola Aurell: Å-krogen, Gävle

”Klubb K” med DJ Slim Vic och oannonserad artist (Karin Park inställt): Kulturcentrum Sandviken

”Oförhappandes” med Ronny Eriksson: Aspen Aulan, Tierp

”Byrockturné” med Hank T Morris och The Amazing Buffalo Brothers: Vretas hembygdsgård, Valbo

Lördag:

”Byrockturné” med Hank T Morris och The Amazing Buffalo Brothers: Dalfors bygdegård, Åshammar

”Oförhappandes” med Ronny Eriksson: Gävle teater, Gävle

Sandviken Big Band, Bengan Jansson och Forsbacka Kammarkör: Gävle konserthus, Gävle

”Fusionkväll” med Hybrid Freak Division och Some Junk Funk: Å-krogen, Gävle

Jan Johansen: Gästis, Torsåker

”Höstkalaset” med Thomas Di Leva och Östen Med Resten: Folkets hus, Hofors

”Isak Jansson löser alla världens problem (På 60 minuter)” med Isak Jansson: Mingel & Bar, Gävle

”Irländsk julafton” med Karrik’s: Mulligans pub, Sandviken

”Bolaget live” med Jojje Wadenius och Cleo: Restaurangbolaget, Sandviken

The False Shepherd + We Are Authority: Rack n roll, Gävle

“Blåbärsklubben” med Barbarossa & Svarte John: Gävle konserthus, Gävle

Söndag:

”Byrockturné” med Hank T Morris och The Amazing Buffalo Brothers: Café Udden, Gysinge

Tonbruket: Gävle konserthus, Gävle

”Fingerpullats story” med Gävle handikappteater: Centralteatern, Gävle

Senare:

4/10 Joel Svensson & his Copenhagen friends: Gävle konserthus, Gävle

5/10 Malin G Thunell + Weather Music: Musikverket, Sandviken

6/10 “Hats off to Led Zeppelin”: Gävle konserthus, Gävle

7/10 “Jazzklubben” med Nyje: Kulturcentrum, Sandviken

8/19 Gong: Musikverket, Sandviken

9/10 ”Sveriges historia – extraföreställning” med Özz Nûjen och Måns Måller: Gävle teater, Gävle

9/10 Jill Johnson: Gävle konserthus, Gävle