Nöjesguiden: Unplugged i The Church och "Årets bästa scenshow" i repris – det här händer i helgen

Biopremiärer i helgen:

"Café Society": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

"Masterminds": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

"The Girl With All The Gifts": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

"Storkarna": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

På scen:

Fredag:

“Jazzklubben” med Nyje: Kulturcentrum, Sandviken

Lars Erikssons: Parken, Gävle

”Haunted halloween”: Sandbankarna, Skutskär

”Weekend warriors” med Imperial State Electric + Bombus: Gefle hårdrocksklubb, Gävle

Björn Rosenström: Allstar, Sandviken

Joakim Oldberg: Lillpuben, Sandviken

Lördag:

Gong: Musikverket, Sandviken

”Adjö, Herr Muffin” med Skottes musikteater: Spegeln, Gävle

New Orleans Heat: Lyran, Storvik

Dreams: Parken, Gävle

Fight night: Söders källa, Gävle

Skitarg + Moth: Rack n roll, Gävle

Danne K och Bovarna: Kajutan Folkets hus, Skutskär

”Haunted halloween”: Sandbankarna, Skutskär

Eric Gadd: The Church, Sandviken

Holmssons: Mingel & bar, Gävle

Njord och Projekt oi: Sidebyside MC, Årsunda

Söndag:

”Sveriges historia – extraföreställning” med Özz Nûjen och Måns Måller: Gävle teater, Gävle

Jill Johnson: Gävle konserthus, Gävle

Senare:

11/10 ”Helt privat”: Kulturhuset, Gävle

12/10 Gasta med Janne Westerlund: Söders källa, Gävle

13/10 ”026 Hardcore” med Torso, XRonnie O’ SullivanX, Waste, Disavow: Kaserngatan 107, Gävle

13/10 Bothnia Rhythm Orchestra: Gävle teater, Gävle

14/10 Technostugan #1: Söderhielmska garden, Gävle

14/10 Orup: Gavlerinken Arena, Gävle

14/10 Bebopaluba: Teatern Kulturcentrum, Sandviken

14/10 Technostugan #1: Söderhielmska gården, Gävle

15/10 ”Bygga bock” med Gävle kommun: Slottstorget, Gävle

15/10 Orup: Gavlerinken Arena, Gävle

15/10 Lisa Miskovsky: Grand hotel, Gävle

15/10 A tribute to Dire Straits”: Gävle konserthus, Gävle

15/10 Gefle Gospel Choir & Cedwin Sandanam: Betlehemskyrkan, Gävle

16/10 “Jäkelskap I kikar’n”: Gävle konserthus, Gävle

16/10 ”Världen i Skutskär” med mat från olika kulturer, afrikansk dans, föreläsning, trollkarlen Gabriel, Gefle Cover Project bland annat: Folkets hus, Skutskär