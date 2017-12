Putin och Trump "djupt medelmåttiga män"

Sättet de ljuger är väldigt likt. Föraktet de har för medier är väldigt likartat, liksom deras förakt för samhällets institutioner. De ser ner på allt som de uppfattar som elit - utbildning, intellektualism, originalitet. De är båda djupt medelmåttiga män. Men det gör dem inte särskilt ovanliga, säger Masha Gessen.

Hon har på nära håll studerat såväl Trump som Putin - och varit lika obönhörligt hård i kritiken av dem båda. Den ryske presidenten träffade hon till och med öga mot öga i Kreml 2012, på inbjudan av Putin själv.

Jag tror en del av mig förväntade sig att han skulle vara intressantare och ha ytterligare en dimension. Jag trodde inte att han skulle ha det, men jag hoppades ändå på det. Men han var lika platt och tvådimensionell som karaktären i min bok.

Dragit undan mattan

2013 tvingades Masha Gessen, hennes fru och deras tre barn lämna Ryssland i all hast, efter att det ryska parlamentet röstat igenom en lag som förbjöd samkönade par att adoptera ryska barn. Gessen och hennes fru hade pekats ut i debatten och familjen vågade inte stanna.

Jag minns ett tillfälle under de första åren efter att vi flyttat till USA när jag tänkte: Jag kan verkligen ha ett gott liv nu. Ett enkelt, gott liv, som inte är en ständig kamp. Det var en underbar tanke - men bara en tanke, säger hon och skrattar.

Det som rubbade harmonin var Donald Trump. För medan hon skrev på sin senaste bok blev han vald till USA:s president. Under valnatten satte hon sig och skrev en text som skulle bli så delad, att den fick sajten för tidskriften The New York Review of Books att krascha. Texten hade titeln "Sex råd för att överleva i en totalitär tid".

Det är verkligen destabiliserande och upprörande. För min familj och för människor vi känner har det verkligen varit jobbigt. Den psykologiska effekten av Trump på invandrare i USA har varit djup. Människor är väldigt, väldigt otrygga. Det är som att något dragit undan mattan.

Smickrande för Putin

Hon avfärdar anklagelserna om att Ryssland haft ett avgörande inflytande på utgången av det amerikanska presidentvalet som konspirationsteorier. Och hon tror inte - trots de varma ord de båda varma ledarna uttalat för varandra - att de gynnar varandra.

Trump är smickrande för Putin, för det får honom att känna sig som den mäktigaste personen i världen. Putin älskar tanken om att han fick Trump vald. Men han (Trump) utgör ett problem, för det har gynnat Putin att vara den oförutsägbara personen på den internationella arenan. Kombinationen av två så oförutsägbara män har på rekordtid förvandlat de rysk-amerikanska relationerna till de sämsta genom tiderna.

Ingen framtid

Hon är i Sverige för att marknadsföra sin nya bok, "Framtiden är historia - det totalitära Rysslands återkomst". I boken får man följa Sovjetunionens fall, perestrojkan och Putinepoken, sett genom fyra ryssar födda på 1980-talet. En bok The Washington Post beskrivit som "historien om hur hoppet dog".

När jag intervjuade mina karaktärer, så gjorde jag alla intervjuer i kronologisk ordning. Vid en viss tidpunkt kom frasen "det finns ingen framtid" upp i alla intervjuer. De kunde inte se den, inte planera den, inte föreställa sig den - oavsett om det gällde deras egen framtid eller landets framtid. Det var som att de stirrade ner i en avgrund.

Hennes egen syn på Ryssland är nästan lika mörk. På frågan om hon har någon - ens en liten - skimra av hopp inför vårens presidentval, svarar hon kort:

Det är inget val, nej.

Även om såväl Putins som Trumps styren påverkat hennes familj djupt, så beskriver hon sig själv som lyckligt lottad.

Jag har förmånen att få skriva och bli läst. Och Trump har varit väldigt bra för mig, precis som Putin varit tidigare. Det är en väldigt bisarr karriär att ha, att skriva om hur vi skadas av dessa starka män, säger Masha Gessen.