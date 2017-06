Rolf Lassgård återvänder med "Jägarna" – kultfilmen ska bli tv-serie

Den smått kultförklarade filmen "Jägarna" kom 1996 och filmen kretsar kring Rolf Lassgårds rollfigur som återvänder hem till sin barndomsbygd i Norrland.

Filmen blev oerhört uppmärksammad och prisades för bästa regi och Lennart Jähkel fick pris för bästa manliga biroll.

Under 2011 kom det en uppföljare och nu ska filmserien även bli tv-serie på C More och återigen är det Rolf Lassgård och figuren Erik som står i centrum.

– Erik har alltid varit en komplex och intressant karaktär, med ett orubbligt rättspatos och stort hjärta. Han har haft en tendens att hamna i konflikt med såväl sig själv som kollegor inom polisen och har aldrig väjt för att sanningen ska fram även om vänskap och släktband hotas längs vägen! Ska bli skoj att få träffa Erik för tredje gången, det blir som att träffa en gammal vän, sägerRolf Lassgård i ett pressmeddelande.

Serien kommer att streamas exklusivt på C More med start under 2018.