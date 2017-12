Så hedras George Michael - ett år efter

George Michael avled den 25 december 2016, 53 år gammal.

För att hedra sångaren inför juldagen - som markerar ett år sedan hans bortgång - har fans besökt huset i Goring-on-Thames i Oxfordshire, skriver nyhetsbyrån Press Association (PA). Bland annat har det lämnats blommor och handskrivna lappar.

Inför julen har hans familj också skrivit ett uttalande på hans hemsida, rapporterar Billboard.

"Den här julen kommer att vara svår utan honom, men vi vet att vi inte är ensamma i vår sorg på årsdagen av hans död, och att sorgen hos hela vår familj, och våra sanna vänner, delas av många av er", skriver familjen i uttalandet.

George Michael utgjorde i mitten av 80-talet ena halvan av popduon Wham, som bland annat står bakom "Wake me up before you go-go" och inte minst "Last Christmas", som spelas frekvent i juletid. Han hade även en framgångsrik solokarriär med låtar som "Careless whisper", "Faith" och "Jesus to a child".