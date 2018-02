"The Simpsons" förutspådde OS-guld

Att USA:s herrlag i curling skulle vinna OS-guld stod skrivet i stjärnorna. Eller förlåt, i "The Simpsons". Redan 2010 sändes ett avsnitt av den animerade serien där USA tog guld i sporten, noterar Huffington Post.

Men det var inte bara guldet som förutsågs i det åtta år gamla avsnittet "Boy meets curl". Där mötte det amerikanska laget (bestående av familjen Simpson) Sverige, precis som i lördagsnattens final i Sydkorea.

Curlingfinalen var dock inte första gången "The Simpsons" tittat in i spåkulan. I olika avsnitt har serien faktiskt bland annat förutspått att Lady Gaga skulle spela på Super Bowl, att "Doctor Who" skulle få en kvinnlig huvudroll och att Donald Trump skulle bli USA:s president.